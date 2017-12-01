İlker Başbuğ: Suriye'deki iç savaşı Esad kazandı

Enver Fatih TIKIR/BURSA,(DHA) - GENELKURMAY eski Başkanı İlker Başbuğ, Ortadoğu\'yu konuşmak üzere Uludağ Üniversitesi\'ndeki söyleşide Osmanlı döneminde Ortadoğu ve Kürt sorununun temellerini ile Suriye iç savaşınına değindi. IŞID gibi bir yapılanma olmazsa Suriye\'deki iç savaşın bitmek üzere olduğunu belirten Başbuğ, \"Esad bu iç savaşı Rusya ve İran’ın desteğiyle kazandı\" dedi.

Uludağ Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu tarafından gerçekleştirilen organizasyonda emekli Orgeneral İlker Başbuğ, Ortadoğu ve Türkiye başlıklı söyleşiye katıldı. Başbuğ konuşmasının başında Bursa\'nın Türkiye adına çok önemli bir şehir olduğunu belirterek, \"Bursa\'da olmak bir ayrıcalık çünkü gerçekten Bursa gerek sosyal, gerek teknolojik açılardan sahip olduğu özellikler ile çok özel bir şehir. Bursa, önemli de bir tarih şehri, hangi noktasına gitseniz bir ayrıcalık taşıyan, tarihi değerler taşıyan bir şehrimiz. Biz de bugün bu şehirde sizlerle Ortadoğu ve Türkiye konusunu konuşacağız\" dedi.

İlker Başbuğ yaklaşık 2 saat süren söyleşide öğrencilere, yakın tarihte özellikle Osmanlı dönemini ele alarak Ortadoğu\'nun kritik olaylarını, tarihsel önem taşıyan noktalarını anlattı. Ortadoğu konusunun çok derin ve karmaşık bir konu olduğuna dikkat çeken Başbuğ, \"Ortadoğu karmaşık bir konum ve çözülememiş bir konu, kolay anlatılıp kolay yorumlanabilecek bir konu değil. Tabi ki bu konuda ben de uzman değilim. Ortadoğu dediğimiz zaman ilk önce şöyle bir yakın tarihteki dönemine bakmamız lazım. Ortadoğu dediğimiz yer dünyadaki ilk medeniyetlerin ortaya çıktığı, bütün büyük dinlerin ortaya çıktığı, bütün kültürlerin ortaya çıktığı bir yerdir. Ortadoğu\'yu bu programda yakın çağdan bugüne şeklinde inceleyeceğiz\" diye konuştu.

BAŞBUĞ, KÜRT SORUNUNUN TARİHSEL KAYNAĞINI ANLATTI

Eski Genelkurmay Başkanı Başbuğ konuşmasının devamında, 1. Dünya Savaşı sonucunda yaşanan coğrafi değişikliklerin, Kürt sorununun kaynağı olduğunu belirterek şunları söyledi:

\"Aslında 1. Dünya Savaşı sonucundaki yapılanma ortaya bir Kürt sorunu çıkarttı. Çünkü Osmanlı İmparatorluğu döneminde Kürtler tabii ki etnik bir gruptur, bunda hiçbir sorun yok ama o dönemde İran\'ı bir tarafa bırakırsanız Kürtler artık ağırlıklı olarak Anadolu\'da; Türkiye\'de, Irak\'ta ve Suriye\'de yaşadılar. İran hariç Kürtler hep Osmanlı İmparatorluğu yönetimi altında kaldılar. O dönemde hiçbir sorun yoktu. 20\'nci yüzyıldaki etnik milliyetçilik dönemine gelmeden önceki süreçte hiçbir sorun yok. Hele Osmanlı İmparatorluğu döneminde bakarsanız Kürtlerle Türkler kaynaşmış iki kardeş millettir. Fakat ne zaman ki 1. Dünya Savaşı sonrasında oluşan coğrafyada Kürt milletinin bir kısmı Türkiye hudutları içerisinde bir kısmı Suriye\'de ve bir kısmı da Irak\'ta kalıyor yani bir parçalanma yaşıyor sorunların bir noktada kaynağının bu yapılanma ile başladığını görüyorsunuz. Dolayısıyla bu da tarihsel olarak dikkat etmemiz gereken önemli bir nokta olarak karşımıza çıkıyor.\"

\"SURİYE\'DEKİ İÇ SAVAŞI ESAD KAZANDI\"

Konuşmasında Suriye iç savaşına da değinen Başbuğ, \"Suriye’deki iç savaşı Esad kazandı. Artık bunu böyle görmeniz lazım. Suriyedeki iç savaş bitmek üzere. İŞID gibi bir oyun, yapılanma olmazsa Suriye’deki iç savaş son günlerine geldi. Siyaseti, stratejiyi tayin ederken bu hususu en üst noktaya koymanız lazım. Esad bu iç savaşı Rusya ve İran’ın desteğiyle kazandı.\" şeklinde konuştu.

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