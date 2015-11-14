İlker Başbuğ: Silvan, Cizre ve Silopi'deki manzaralardan rahatsızım

Eski Genel Kurmay Başkanı İlker Başbuğ, TÜYAP'taki Uluslararası İstanbul Kitap Fuar'ında "Nasıl bir Türkiye" ve "Suçlamalara Karşı Gerçekler" isimli kitaplarının imza gününe katıldı. Başbuğ, burada Silopi’de, Silvan’da, Nusaybin’de yaşanan sokağa çıkma yasağına dair yaptığı açıklamada, “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak ben, Silvan'da, Cizre'de, Silopi'de gördüğüm manzaralardan fevkalade rahatsızım. Elbette güvenlik kuvvetleri gerekeni yerine getirmeli ama bunun yanında da şu soruyu sormadan geçemeyeceğiz, peki benim bu güzel ülkemin bu şehirleri neden bu hale geldi?" dedi.

DHA’dan Ümit Türk’ün haberine göre, Okurlarına kitaplarını imzalayan Başbuğ, Paris'teki saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu. Başbuğ, "Paris'in göbeğinde çok ciddi hatta onların deyimiyle 2. dünya harbinden sonra en büyük facia yaşanan bir gündeyiz" dedi.

“Barış ve güvenlik ya her yerdedir ya hiçbir yerdedir”

Dünyanın terör olaylarını tam olarak anlayamadığını ve gelişen teknolojinin terör olaylarını küreselleştirdiğini ifade eden Başbuğ, "Biz yılardır şunu söyledik, 'barış ve güvenlik ya her yerdedir ya hiçbir yerdedir.' Bu ifadeyi 2000'li yılların başından beri söylediğini belirten Başbuğ, "Bunun anlamı, bir gün Afganistan'ın bir şehrinde, ertesi gün Irak'ta, başka bir gün Suriye'de, başka bir gün ise Pakistan'da çok ciddi, acı ve büyük terör eylemleri gerçekleşiyor. Afganistan olsun, Pakistan olsun, Suriye'de olsun, son dönemlerde Türkiye'de aynı acıları paylaşıyor. Ancak bütün dünya bu terör olaylarını paylaşıyor mu? Daha açık söylemek gerekirse sanki 'o terör olayları kendi ülkelerinde olmuş gibi hissediyorlar mı?' Terörle mücadelede bu çok önemli, hep bunu söyledik" diye konuştu.

"Dünya, Paris’teki terör olayına da Bağdat'takine de anı tepkiyi göstermeli"

"Paris'teki acıyı tabi ki paylaşıyoruz. Gerçekleşen terör olayı tabi ki vahim" diyen Başbuğ, "Ama dünya Paris'te olan olaya da aynı tepkiyi göstermeli, aynı zamanda Bağdat'ta olana da göstermeli, aynı zamanda Pakistan'ın herhangi bir yerinde olan olaya da göstermeli. Yetkili ve sorumlular da görevlerini yerine getirmeli. Yoksa bugün Paris'te olan olay yarın Avrupa'nın başka bir diğer ülkelerinde de olabilir" dedi.

"Silvan'da, Cizre'de, Silopi'de gördüğüm manzaralardan fevkalade rahatsızım"

Türkiye'de yaşanan olaylara da değinen Başbuğ, "Biz hep şunu söyledik, bir terör olayıyla karşı karşıyaysanız, terörle mücadelede taviz vermeden devam edeceksiniz. Ama bunun yanında terörün nedenleri üzerinde de durun ve bu nedenleri giderici tedbirleri de alın" dedi.

Son günlerde Silvan, Cizre ve Silopi'de yaşanan olaylara da değinen Başbuğ, "Silahlı kuvvetlere elli yıldır hizmet veren ve terörle mücadele eden birisi olarak, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak ben, Silvan'da, Cizre'de, Silopi'de gördüğüm manzaralardan fevkalade rahatsızım. Elbette güvenlik kuvvetleri gerekeni yerine getirmeli ama bunun yanında da şu soruyu sormadan geçemeyeceğiz, peki benim bu güzel ülkemin bu şehirleri neden bu hale geldi?" diye konuştu.

Başbuğ, "Mücadele edeceğiz ama bunun yanında bu ülke nasıl bu hale geldi, neden bu hale geldi diye sormak durumundayım" şeklinde konuştu.