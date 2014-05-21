İlker Başbuğ: Necdet Özel ile 'özel' bir görüşme yaptık

Sözcü gazetesi yazarı Uğur Dündar, Ergenekon davasında müebbet hapis cezasına çarptırılan, gerekçeli kararın zamanında açıklanmaması nedeniyle tahliye edilen eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un Genelkurmay Başkanı Necdet Özel'le bir araya geldiğini açıkladı.
Israrına rağmen Başbuğ’un görüşmenin içeriğine değinmediğini belirten Uğur Dündar, eski Genelkurmay Başkanı’nın “Bu özel bir ziyaretti. Ne konuştuğumuz bize kalsın” dediğini aktardı.
Uğur Dündar’ın Sözcü gazetesinin bugünkü (21 Mayıs 2014) nüshasında yayımlanan, “Genelkurmay Başkanı Orgeneral Özel ve tüm Kuvvet Komutanları’ndan, Başbuğ’a anlamlı ziyaret…” başlıklı yazısı şöyle:
Dün Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 26. Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbuğ’la, tarihe ışık tutacağına inandığım, geniş kapsamlı bir röportaj yaptım.
SÖZCÜ’nün başarılı muhabiri Gökmen Ulu’nun da katıldığı bu özel röportajı çok yakında gazetemizde yayımlayacağız.
Ancak bugün, kamuoyunun ilk kez duyacağı bir gerçeği sizlerle paylaşmak istiyorum.
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İlker Başbuğ, Ergenekon Davası’ndan tutuklu olduğu Silivri Cezaevi’nden tahliye edildikten sonra, 3 Nisan Perşembe günü Ankara’ya gidiyor.
Aynı gün Sincan Cezaevi’nde yatmakta olan MHP Milletvekili, Emekli Korgeneral Engin Alan’la görüşüyor.
Ardından doğruca Güniz Sokak’a giderek, cezaevi günlerinde ilgisini eksik etmeyen 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’e teşekkür ziyaretinde bulunuyor.
4 Nisan sabahı ise Mamak Cezaevi’ndeki tüm tutuklu ve hükümlü subaylarla açık görüşte bir araya geliyor.
Ankara’ya dönünce, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in evine giderek, ilgisi nedeniyle teşekkür ediyor.
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Sohbetin bu bölümünde, daha önceki bir duyumumdan yola çıkarak “Hazır Ankara’ya gitmişken Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel’le de görüşmediniz mi?” diye soruyorum.
“Bir istihbaratınız mı oldu?” diye soruyor.
“Evet” deyince de anlatıyor:
“Cuma günü Genelkurmay Karargahı’ndan bir telefon aldım. Hattın ucundaki görevli, Orgeneral Özel’in, uygun bir zamanım olduğu takdirde beni ziyaret etmek istediğini söylüyordu. Ertesi gün için Merkez Orduevi’nde beklediğimi belirttim. Nitekim cumartesi günü, Genelkurmay Başkanı, yanında Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hulusi Akar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk ve Ankara’da görev yapan tüm Orgeneraller olduğu halde ziyaretime geldiler. Sadece Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Servet Yörük, Ankara dışına gittiği için gelememiş.”
“Peki görüşme ne kadar sürdü?”
“Bir saat kadar…”
“Memnun kaldınız mı?”
“Niçin kalmayayım? Sonuçta hepsi birlikte görev yaptığım silah arkadaşlarım.”
“İçeriği hakkında biraz bilgi rica etsem?”
“Benden bunu istemeyin. Çünkü özel bir ziyaretti. Ne konuştuğumuz bize kalsın!”
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Başbuğ, ısrarlarıma rağmen görüşmenin içeriği hakkında en ufak bir bilgi vermedi.
Ama zaten bu kadarı bile yeterdi.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel’in, yanında Kuvvet Komutanları ve Ankara’da görev yapan tüm Orgeneraller olduğu halde kendisini ziyaret ettiğini doğrulatmam bile, başlıbaşına bomba gibi bir haberdi.
Devamı ve İlker Başbuğ’un tarihe ışık tutacak çarpıcı açıklamaları çok yakında.