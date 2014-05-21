İlker Başbuğ: Necdet Özel ile 'özel' bir görüşme yaptık

Sözcü gazetesi yazarı Uğur Dündar, Ergenekon davasında müebbet hapis cezasına çarptırılan, gerekçeli kararın zamanında açıklanmaması nedeniyle tahliye edilen eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un Genelkurmay Başkanı Necdet Özel'le bir araya geldiğini açıkladı.

Israrına rağmen Başbuğ’un görüşmenin içeriğine değinmediğini belirten Uğur Dündar, eski Genelkurmay Başkanı’nın “Bu özel bir ziyaretti. Ne konuştuğumuz bize kalsın” dediğini aktardı.

Uğur Dündar’ın Sözcü gazetesinin bugünkü (21 Mayıs 2014) nüshasında yayımlanan, “Genelkurmay Başkanı Orgeneral Özel ve tüm Kuvvet Komutanları’ndan, Başbuğ’a anlamlı ziyaret…” başlıklı yazısı şöyle:

Dün Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri­’nin 26. Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı Emek­li Or­ge­ne­ral İl­ker Baş­bu­ğ’­la, ta­ri­he ışık tu­ta­ca­ğı­na inan­dı­ğım, ge­niş kap­sam­lı bir rö­por­taj yap­tım.

SÖZ­CÜ­’nün ba­şa­rı­lı mu­ha­bi­ri Gök­men Ulu’nun da ka­tıl­dı­ğı bu özel rö­por­ta­jı çok ya­kın­da ga­ze­te­miz­de ya­yım­la­ya­ca­ğız.

An­cak bu­gün, ka­mu­oyu­nun ilk kez du­ya­ca­ğı bir ger­çe­ği siz­ler­le pay­laş­mak is­ti­yo­rum.

* * * *

İl­ker Baş­buğ, Er­ge­ne­kon Da­va­sı’n­dan tu­tuk­lu ol­du­ğu Si­liv­ri Ce­za­evi­’n­den tah­li­ye edil­dik­ten son­ra, 3 Ni­san Per­şem­be gü­nü An­ka­ra­’ya gi­di­yor.

Ay­nı gün Sin­can Ce­za­evi­’n­de yat­mak­ta olan MHP Mil­let­ve­ki­li, Emek­li Kor­ge­ne­ral En­gin Ala­n’­la gö­rü­şü­yor.

Ar­dın­dan doğ­ru­ca Gü­niz So­ka­k’­a gi­de­rek, ce­za­evi gün­le­rin­de il­gi­si­ni ek­sik et­me­yen 9. Cum­hur­baş­ka­nı Sü­ley­man De­mi­re­l’e te­şek­kür zi­ya­re­tin­de bu­lu­nu­yor.

4 Ni­san sa­ba­hı ise Ma­mak Ce­za­evi’n­de­ki tüm tu­tuk­lu ve hü­küm­lü su­bay­lar­la açık gö­rüş­te bir ara­ya ge­li­yor.

An­ka­ra­’ya dö­nün­ce, 10. Cum­hur­baş­ka­nı Ah­met Nec­det Se­ze­r’­in evi­ne gi­de­rek, il­gi­si ne­de­niy­le te­şek­kür edi­yor.

* * * *

Soh­be­tin bu bö­lü­mün­de, da­ha ön­ce­ki bir du­yu­mum­dan yo­la çı­ka­rak “Ha­zır An­ka­ra­’ya git­miş­ken Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı Or­ge­ne­ral Nec­det Öze­l’­le de gö­rüş­me­di­niz mi?” di­ye so­ru­yo­rum.

“Bir is­tih­ba­ra­tı­nız mı ol­du?” di­ye so­ru­yor.

“E­vet” de­yin­ce de an­la­tı­yor:

“Cu­ma gü­nü Ge­nel­kur­may Ka­rar­ga­hı­’n­dan bir te­le­fon al­dım. Hat­tın ucun­da­ki gö­rev­li, Or­ge­ne­ral Öze­l’­in, uy­gun bir za­ma­nım ol­du­ğu tak­dir­de be­ni zi­ya­ret et­mek is­te­di­ği­ni söy­lü­yor­du. Er­te­si gün için Mer­kez Or­du­evi­’n­de bek­le­di­ği­mi be­lirt­tim. Ni­te­kim cu­mar­te­si gü­nü, Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı, ya­nın­da Ka­ra Kuv­vet­le­ri Ko­mu­ta­nı Or­ge­ne­ral Hu­lu­si Akar, De­niz Kuv­vet­le­ri Ko­mu­ta­nı Ora­mi­ral Bü­lent Bos­ta­noğ­lu, Ha­va Kuv­vet­le­ri Ko­mu­ta­nı Or­ge­ne­ral Akın Öz­türk ve An­ka­ra­’da gö­rev ya­pan tüm Or­ge­ne­ral­ler ol­du­ğu hal­de zi­ya­re­ti­me gel­di­ler. Sa­de­ce Jan­dar­ma Ge­nel Ko­mu­ta­nı Or­ge­ne­ral Ser­vet Yö­rük, An­ka­ra dı­şı­na git­ti­ği için ge­le­me­miş.”

“Pe­ki gö­rüş­me ne ka­dar sür­dü?”

“Bir sa­at ka­dar…”

“Mem­nun kal­dı­nız mı?”

“Ni­çin kal­ma­ya­yım? So­nuç­ta hep­si bir­lik­te gö­rev yap­tı­ğım si­lah ar­ka­daş­la­rım.”

“İ­çe­ri­ği hak­kın­da bi­raz bil­gi ri­ca et­sem?”

“Ben­den bu­nu is­te­me­yin. Çün­kü özel bir zi­ya­ret­ti. Ne ko­nuş­tu­ğu­muz bi­ze kal­sın!”

* * * *

Baş­buğ, ıs­rar­la­rı­ma rağ­men gö­rüş­me­nin içe­ri­ği hak­kın­da en ufak bir bil­gi ver­me­di.

Ama za­ten bu ka­da­rı bi­le ye­ter­di.

Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı Or­ge­ne­ral Nec­det Öze­l’­in, ya­nın­da Kuv­vet Ko­mu­tan­la­rı ve An­ka­ra­’da gö­rev ya­pan tüm Or­ge­ne­ral­ler ol­du­ğu hal­de ken­di­si­ni zi­ya­ret et­ti­ği­ni doğ­ru­lat­mam bi­le, baş­lı­ba­şı­na bom­ba gi­bi bir ha­ber­di.

De­va­mı ve İl­ker Baş­bu­ğ’­un ta­ri­he ışık tu­ta­cak çar­pı­cı açık­la­ma­la­rı çok ya­kın­da.