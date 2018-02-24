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İlker Başbuğ için 'ittifak' iddiası

"Başbuğ orda çeşitli illerin kanaat önderi ve aşiret reisleriyle görüşüyor"

24 Şubat 2018 12:09

Gazeteci Nevzat Çiçek, CNN Türk'te katıldığı programda, İyi Parti ve Saadet Partisi'nin ittifak yapması için İlker Başbuğ'un devrede olduğunu iddia etti. 

CNN Türk'te yayınlanan Hande Fırat'ın sunduğu Gece Görüşü programına katılan Nevzat Çiçek, İlker Başbuğ'un Adıyaman'da kanaat önderleriyle bir takım temaslarda bulunduğunu söyledi.  "Saadet Partisi'nin AK Parti'ye yanaşmaması durumunda, İYİ Parti ile bir ittifak içerisine girebileceği ve İlker Başbuğ'un da bunun üzerine çalıştığı tahmin ediliyor" dedi.

Nevzat Çiçek şu açıklamalarda bulundu:

İlker Başbuğ Adıyaman'a gitmişti. Erdoğan ve Bahçeli çok sert tepki gösterdiler. Ben bu işin perde arkasını merak ettim acaba sadece Afrin üzerinden söylenen midir? Yoksa başka bir şey mi? Ben çok farklı bir bilgiye ulaştım. Başbuğ orda çeşitli illerin kanaat önderi ve aşiret reisleriyle görüşüyor.

Sanırım Ankara'nın kulağına gelen kısım orası. Yani Afrin'den ziyade Başbuğ'un ordaki temaslarının neticesi...Başbuğ'un oradaki gezilerinde İYİ Parti'nin olduğu biliniyor.

Saadet Partisi'nin AK Parti'ye yanaşmaması durumunda İyi Parti'yle bir ittifak içine girilebileceği tahmin ediliyor. Başbuğ'un da bunun üzerinde çalıştığıyla ilgili bir emare ortaya çıkıyor.

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