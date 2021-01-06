İlker Başbuğ: Darbelere karşı olan birisi olarak, ismimin bu şekilde gündeme getirilmesinden rahatsızlık duyuyorum

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, 'darbe' tartışmalarına ilişkin yeni bir açıklama yaparak; "Her zaman darbelere karşı olan birisi olarak, ismimin darbe imalarıyla, yine ve yeniden ilişkilendirilmesinden ve bu şekilde gündeme getirilmesinden büyük rahatsızlık duyuyorum" dedi.

İlker Başbuğ verdiği bir röportajda "Eğer Menderes, 25 Mayıs 1960 günü Eskişehir’de erken seçim tarihini açıklasaydı, 27 Mayıs askeri darbesi büyük bir olasılıkla önlenebilirdi." sözlerinin 'darbe iması' olarak anılmasına ilişkin bir açıklama yayımladı. Başbuğ açıklamasında, "Yazdıklarım ve söylediklerim bu kadar açık iken, bir yılı aşkın çalışmanın ürünü olan bir kitabın tanıtımına ilişkin söyleşiden "darbe iması" çıkarmak doğru değildir" ifadelerini kullandı.

Başbuğ'un paylaşımları şöyle:

"Türkiye Cumhuriyet'inde Güç Odakları Mücadelesi kitap serisinin üçüncüsünde 1961-1980 dönemi incelenmektedir. Bu kitapta o günün şartlarında, o günlerde gelişen olaylar değerlendirilmiştir. 4 Ocak günü bir gazetede yayınlanan söyleşi bu kitabın tanıtımıyla ilgilidir

Kitapta ve söyleşide ifade ettiğim gibi 27 Mayıs askeri müdahalesi Cumhuriyetin getirdiği siyasi sisteme vurulan ilk darbenin adıdır. Türk Ordusunu siyasetin içine bulaştırmıştır

Yazdıklarım ve söylediklerim bu kadar açık iken, bir yılı aşkın çalışmanın ürünü olan bir kitabın tanıtımına ilişkin söyleşiden "darbe iması" çıkarmak doğru değildir

Türkiye'nin gündeminde önemli meseleler vardır. Enerjimizi bu meseleler üzerinde harcamalıyız. Her zaman darbelere karşı olan birisi olarak, ismimin darbe imalarıyla, yine ve yeniden ilişkilendirilmesinden ve bu şekilde gündeme getirilmesinden büyük rahatsızlık duyuyorum"

Ne olmuştu?

26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Cumhuriyet'ten İpek Özbey'e verdiği röportajda gelen soru üzerine "Eğer Menderes, 25 Mayıs 1960 günü Eskişehir’de erken seçim tarihini açıklasaydı, 27 Mayıs askeri darbesi büyük bir olasılıkla önlenebilirdi. Çünkü erken seçim kararı almış bir hükümete karşı bir askeri darbenin gerçekleştirilmesi, açıkça milletin siyasi iradesine de vurulacak bir darbe olurdu." demiş; hükümet tarafından 'darbe' imasında bulunduğu yönünde tepkiler almıştı.

Ardından Başbuğ'un avukatı bir açıklama yayımlamış; "Müvekkilimiz Sayın İlker Başbuğ, 15 Temmuz darbe girişimi de dahil darbelere her zaman karşı çıkmış, her platformda bu görüşünü açıklamış birisidir.

27 Mayıs’ı Cumhuriyet'in getirdiği siyasal sisteme vurulan ilk darbe ve daha sonra yaşanılan askeri müdahaleler üzerinde önemli tesirler yarattığının altını çizen bir söyleşiden bugün farklı sonuçlar çıkartılmaya çalışılması yakın geçmişteki asılsız suçlamaları akla getirmektedir." ifadelerini kullanmıştı.

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