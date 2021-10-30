İlker Başbuğ'dan 28 Şubat tutuklamaları tepkisi: Adil olmayan bir yargılama sonunda 14 emekli komutan cezaevinde

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, 14 emekli generalin tutuklandığı '28 Şubat davası'na değinerek "Adil olmayan bir yargılama sonunda 14 emekli komutan bugün cezaevlerinde." dedi

Adil bir yargılanma olmadığını savunan Başbuğ, "Bir FETÖ’cü savcının hazırladığı iddianameye dayanarak bu arkadaşlarımız yargılandı ve cezaevine kondu. Yüreğim yanıyor" ifadeleri kullandı.

Uğur Dündar'ın sunduğu Demokrasi Arenası programına katılan Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, tarihsel anekdotlarla Cumhuriyetin kuruluş sürecini anlattı. Konuşmasının bir bölümünde '28 Şubat' davası sonucunda hapiste olan 14 emekli komutana da değindi.

Anayasa Mahkemesi'ni işaret etti

Sözcü'de yer alan habere göre; Başbuğ'un emekli generallerle ilgili sözleri şöyle:

"Adil olmayan bir yargılama sonunda 14 emekli komutan bugün cezaevlerinde. Bir FETÖ’cü savcının hazırladığı iddianameye dayanarak bu arkadaşlarımız yargılandı ve cezaevine kondu. Yüreğim yanıyor"

Anayasa Mahkemesi’nin bireysel başvuruları ele almasını ümit ettiğini belirten Başbuğ, “Umarım bu değerli arkadaşlarımın cezaevinde çektiği eziyete son verilir” değerlendirmesini yaptı.