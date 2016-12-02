İlker Başbuğ: ​Çin'de PYD hakkında somut belge istediler​

Şanghay Üniversitesi'nin davetlisi olarak Çin'e giden eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, temaslarına ilişkin açıklama yaptı. Bağbuğ, PKK'yla ilişkilendirilerek terör suçlamasında bulunduğu PYD konusunda Türkiye'den belge istendiğini söyledi.

Başbuğ, emekli Orgeneral Bilgin Balanlı, emekli Koramiral Kadir Sağdıç, bilişimci Murat Başbuğ oluşan heyet, İstanbul'a döndü.

Yurda dönüşünde Atatürk Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilere değinen Başbuğ, Çin'de üniversite ve düşünce kuruluşlarıyla görüşmeler yaptıklarını anlattı. Aydınlık'ta yer alan habere göre, bir hafta süren ziyarette özellikle Türkiye'nin görüşlerini net olarak aktardıklarını dile getiren Başbuğ, "Suriye'de, Irak'ta yaşananlar, Türkiye'nin terörle mücadelesi ve Irak'ta, Suriye'de gelecekte olabilecek durumlara ilişkin olarak Türkiye'nin görüşlerini net olarak aktarma şansına sahip olduk" dedi. Türkiye'de herkesin bölünmüşlüğe değil, bütünleşmeye yönelik adım atması gerektiğini, ancak bu şekilde toplumun geleceğe olan güveninin artacağını dile aktaran Başbuğ, şunları kaydetti:

"Türkiye bu sorunların üstesinden gelecektir"

"Çin'deyken Türkiye'deki gelişmeleri de takip ettik. Maalesef haberlere bakıyorsunuz Adana'da bir yurtta yangın olmuş. Öğrencilerimizi kaybediyoruz. Terör devam ediyor, diğer olaylar var. Tabii mutlaka Türkiye bu sorunların üstesinden gelecektir. Ümitsizliğe yer yok. Burada önemli olan, toplumu yönlendiren, toplum üzerinde etkili olan herkesin ülkeyi bölünmeye, bölücü ayrışmaya değil bütünleştirmeye götürecek şekilde konuşması ve davranışlarını o şekilde yönlendirmesidir."

Temaslarda iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri de değerlendirdiklerini belirten Başbuğ, "yalnız devlet büyüklerinin değil sivil toplum örgütleri ve kişilerin de yapacağı bu tür ziyaretlerin ülke için faydalı olacağını" ifade etti. İlker Başbuğ, "Örneğin orada PYD konusunu konuşurken, bizden şu talepte bulundular. 'PYD konusunda Türkiye Cumhuriyeti'nin bizlere daha somut belge, delil, elindeki bilgileri aktarması halinde bu konuyu daha iyi anlama ve değerlendirme şansımız olacak' dediler" ifadelerini kullandı.