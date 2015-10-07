İlker Başbuğ Erdoğan ve cemaati suçladı, "Ordunun gururu tamir edilmeli" dedi

Ergenekon Davası kapsamında Yargıtay'da ifade veren eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbuğ, eski Amerikan Başkanı George W. Bush yönetimi ve dönemin AKP iktidarını işaret etti. İlker Başbuğ ifadesinde, “TSK'ya karşı oynanan oyunun arkasında kimler vardır? George W. Bush yönetimi, TSK'ya karşı oynanan oyunu desteklemiştir. Siyasi iktidar ise, ‘Ne istediler de vermedik’ ve ‘aldatıldık’ ifadeleri ile cemaate gerekli desteği verdiklerini açıkça belirtmiştir” dedi. Başbuğ "Cemaat işlenen hukuk cinayetlerinin asli failidir" diye konuştu.

Başbuğ, "Çözüm şudur, bence birincisi bu süreçte zarar görenlerin itibarlarının geri verilmesi, böylelikle Türk Silahlı Kuvvetlerinin kırılan onur ve gururunun tamir edilmesidir. Bu ne kadar önemliyse, ikincisi ise bu komploları planlayan, icra eden ve açıkça destekleyenlerin yargı önüne çıkartılarak, adil şekilde yargılanmasıdır" dedi.

Genelkurmay Eski Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbuğ, Ergenekon Davasıkapsamında Yargıtay'da ifade verdi.



Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Başbuğ ifadesinde "2011 yılı başlarında, bir savcı hazırladığı iddianame ile bizim müebbet hapisle cezalandırılmamızı talep etti ve ÖYM de bu cezayı verdi" dedi.

"Daha dört yıl geçmeden, aynı konu 25 Aralık iddianamesinde yer aldı" diyen Başbuğ, bu bölümü tekrar okudu.

Başbuğ, "Aslında bu sözlerden sonra benim konuşmamı sonlandırmam, başka bir söz söylememem lazım. Ancak bazı sorumluluklar taşımaktayım. Birinci sorumluluğum, bu süreçte hayatlarını kaybedenleredir. İkinci sorumluluğum silah arkadaşlarıma ve üçüncüsü ise tarihe karşıdır. Dördüncü sorumluluğum ise; TSK'ne karşı yapılan bu komploları planlayıcı ve icracılarının yakalanıp, adil yargılanmalarını sağlamaktır" diye konuştu.

'Cemaat asıl fail'

"TSK'ne karşı oynanan oynun arkasında kimler vardır?" diyen İlker Başbuğ, "George W. Bush yönetimi, TSK'ne karşı oynanan oyunu desteklemiştir. Cemaat işlenen hukuk cinayetlerinin asli failidir. Bu cinayeti yargı ve emniyet içine yerleştirdikleri kadroları vasıtasıyla işlemiştir. Siyasi iktidar ise, "Ne istediler de vermedik" ve "aldatıldık" ifadeleri ile cemaate gerekli desteği verdiklerini açıkça belirtmiştir" şeklinde konuştu.

'Ordunun gurur tamir edilmeli'

İlker Başbuğ, savunmasını şöyle tamamladı:

"Her şey bütün çıplaklığı ile ortadadır. Adeta 'düşman hukuku' uygulanarak suçlananlar, cezaevlerinde yıllarca tutulanlar, çoktan Türk milletinin gözünde suçsuz oldular, çoktan beraat ettiler. Ya bu süreçte hayatını kaybedenler? Onları geriye getirebilecek bir güç var mı? Yok. O zaman ne yapılmalı? Çözüm şudur, bence birincisi bu süreçte zarar görenlerin itibarlarının geri verilmesi, böylelikle Türk Silahlı Kuvvetlerinin kırılan onur ve gururunun tamir edilmesidir. Bu ne kadar önemliyse, ikincisi ise bu komploları planlayan, icra eden ve açıkça destekleyenlerin yargı önüne çıkartılarak, adil şekilde yargılanmasıdır. Biz bunu istiyoruz. Hala önümüzde zaman ve şans olduğunu düşünüyorum. Heyetinizin bu tarihi fırsatı en iyi şekilde kullanacağına ilişkin inancımı koruyorum."

Eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbuğ, yargılama süreciyle ilgili yazdığı "Suçlamalara Karşı Gerçekler" kitabını da heyete sundu.