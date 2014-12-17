İlker Başbuğ: Aytaç Yalman’ın iddiası akıl dışı, bizim yolumuz düz, duruşumuz dik

Balyoz davasının dayanağını oluşturan plan semineriyle ilgili verdiği talimatın uygulanmamasından kendisini sorumlu tutan dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman’a cevap veren İlker Başbuğ, iddiaları “akıl dışı” olarak nitelendirdi. Başbuğ, “Bizim çizgimiz ve duruşumuz bellidir. Çizgimiz düz, duruşumuz ise diktir. Kamuoyu da her şeyi ve herkesi çok iyi bilir ve tanır” dedi.

Kendisi ilgili Eski Kara Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın ortaya attığı iddialara eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'dan yanıt geldi.

Eski Kara Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Aytaç Yalman, hafta sonunda piyasaya çıkan kitabında, 2003’te Birinci Ordu Komutanlığı’nda gerçekleşen ve Balyoz davasının dayanağını oluşturan plan semineriyle ilgili verdiği talimatın uygulanmamasından o dönemde kendisinin Kurmay Başkanı olarak görev yapan ve sonradan Genelkurmay Başkanlığı görevine gelen Orgeneral İlker Başbuğ’u sorumlu tutmuştu.

İlker Başbuğ bu iddialara Twitter'dan yanıt verdi. Başbuğ şunları söyledi:

"Türk ordusuna ve işgal etmiş olduğum makama saygımdan dolayı mahkemede “iftiralara” karşı savunma yapmayı reddettim. Bugün de kimse benden, aynı nedenlerle, bir gazetede çıkan röportajda hakkımda ortaya atılan “akıl dışı” iddia ve iftiralara cevap vermemi beklemesin.

Yine de bu konuya ilişkin düşünce ve görüşlerimi öğrenmek isteyenler 02.03.12’de Balyoz mahkemesinde tanık olarak yaptığım konuşmaya ve “Suçlamalara Karşı Gerçekler” kitabımın 56. ve 57. sayfalarına bakabilirler. Son söz: Bizim çizgimiz ve duruşumuz bellidir. Çizgimiz düz, duruşumuz ise diktir. Kamuoyu da her şeyi ve herkesi çok iyi bilir ve tanır."