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İlker Başbuğ 5 Ocak'ta ifade verecek İSTANBUL (A.A)

03 Ocak 2012 14:00

-İlker Başbuğ 5 Ocak'ta ifade verecek İSTANBUL (A.A) - 03.01.2012 - Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ'un, özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliğince, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında 5 Ocak Perşembe günü ''şüpheli'' olarak ifadesine başvurulmak üzere adliyeye çağrıldığı bildirildi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinin, ''İrtica ile Mücadele Eylem Planı'' davası kapsamında özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine gönderdiği yazı uyarınca başlatılan ve Cumhuriyet savcısı Cihan Kansız tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, emekli Orgeneral Başbuğ'a ''şüpheli'' sıfatıyla ifadesine başvurulmak üzere tebligat yapıldığı kaydedildi.  Tebligatta, Başbuğ'un ifadesinin alınması için 5 Ocak Perşembe günü Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'nde bulunmasının istendiği öğrenildi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, ''İrtica ile Mücadele Eylem Planı'' davasının, 30 Aralık 2011 tarihli duruşmasında, sanıkların savunmalarıyla ilgili beyanlarda ve belgelerde adı geçen eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ hakkında gereğinin takdir ve ifası için özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine yazı yazılmasına karar vermişti.

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