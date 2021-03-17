İlkay ve Guardiola'dan rekor

Manchester City, Şampiyonlar Ligi gecesinde önemli rekorlara imza attı. Hem teknik direktör Pep Guardiola hem de yıldız futbolcu İlkay Gündoğan bu zorlu maçta kariyerlerine önemli istatistikler ekledi.

Manchester City'de teknik direktör Pep Guardiola ve İlkay Gündoğan rekor kırdı.

İngiliz ekibinin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Mönchenladbach ile oynadığı maç, önemli istatistikleri de beraberinde getirdi.

City 100 gole ulaştı

City 2-0 kazandığı mücadelenin ardından 2020-2021 sezonu içerisindeki 100'üncü golüne ulaştı. Bu rakam Pep Guardiola'ya da kariyer rekoru getirdi. İspanyol teknik adam, aynı maçta bir rekora daha imza attı.

Guardiola, Mourinho'yu geçti

Şampiyonlar Ligi'nde 82. galibiyetini elde eden 50 yaşındaki isim, 81 galibiyeti bulunan Jose Mourinho'yu geride bıraktı. Bu alanda zirve ise 102 maç kazanan efsane teknik adam Sir Alex Ferguson'a ait.

İlkay, Podolski'yi geride bıraktı

Aynı maçta bir rekor da Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'dan geldi. Takımının 2. golünü kaydeden Gündoğan, Şampiyonlar Ligi'nde 9. kez rakip ağları sarstı.

30 yaşındaki oyuncu, ülke dışındaki bir takımda Şampiyonlar Ligi'nde en çok gol kaydeden Alman futbolcu unvanını ele geçirdi. Bundan önceki rekor ise şu an Antalyaspor'da forma giyen Lukas Podolski'ye aitti. Podolski, Arsenal ile 8 gol atmıştı.