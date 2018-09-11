İlkay Gündoğan umut dağıttı

Türk asıllı alman futbolcu İlkay Gündoğan, milli takımda güven eksikliği yaşanmasının normal olduğunu söyledi. Buna karşın İlkay Gündoğan'a göre Almanya, başarılı olacak kaliteye sahip.

Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan'a göre Almanya, eski başarılı günlerine yeniden kavuşacak. 27 yaşındaki futbolcu, Almanya'nın Fransa ve Peru ile oynadığı maçların ardından takımın durumunu değerlendirdi.

Gündoğan şu açıklamayı yaptı:

“Savunmada iyiydik ve çok az pozisyon verdik. Hücumda birçok fırsat yakaladık ama daha çok gol bulabilirdik. 2018 Dünya Kupası'nın ardından öz güvenimizi kaybetmemiz normal. Bu yeni başlangıcımızı olumsuz değil, olumlu olarak görüyorum. Daha güçlü olacak potansiyele sahibiz”

Almanya, 2018 Dünya Kupası'na grup aşamasında veda ederek terihinin en başarısız sonucu almıştı. Joachim Löw'ün öğrencileri Uluslar Ligi'ndeki ilk maçında Fransa ile 0-0 berabere kaldı, hazırlık karşılaşmasında Peru'yu 2-1 yendi.