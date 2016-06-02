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Spor

İlkay Gündoğan Manchester City'de

Yeni sezonda Manchester City'nin başına geçecek Pep Guardiola'nın ilk transferi İlkay Gündoğan oldu

02 Haziran 2016 00:24

Manchester City Dortmund'un orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan'ı 25 milyon Euro'ya transfer etti. Manchester City, Dortmund'un orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan'ı 25 milyon Euro'ya transfer etti.

BBC'nin haberine göre kulübe yakın kaynaklar bu transferi doğrularken önemli bir işe imza attıklarını belirtti.

Sakatlığı nedeniyle EURO 2016'yı kaçıracak olan 25 yaşındaki oyuncu, yeni sezonda Ada'nın yolunu tutacak.

Almanya Milli Takımı'nın en önemli isimlerinden biri olan ancak sakatlığı nedeniyle EURO 2016 kadrosundan çıkartılan tecrübeli oyuncunun City'nin yeni sezon çalışmalarında hazır bulunacağı belirtildi.

 

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