İlkay Gündoğan, kariyerinin en golcü sezonunu geçiriyor

İlkay Gündoğan, Manchester City'de kariyerinin en parlak sezonunu geçiriyor. Türk asıllı Alman futbolcu, bu sezon golleriyle de dikkat çekiyor.

Tecrübeli oyuncu, Manchester City'nin Southampton'u 5-2 yendiği maçta takımının üçüncü golüne imza attı. İlkay Gündoğan, böylece ligdeki gol sayısını 12'ye yükseltti.

30 yaşındaki futbolcu, yeni yılda golcü bir kimliğe büründü. İlkay, Premier Lig'de 2021 yılında 10 gol atan ilk oyuncu olmayı başardı.

İlkay Gündoğan ayrıca Lewandowski, Messi ve Andre Silva'dan sonra yeni yılda Avrupa'nın beş büyük liginde 10 gol barajını geçen dördüncü isim oldu.

Tecrübeli futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde de takımına 6 maçta 2 golle katkı yaptı. Kariyerinin en skorer dönemini geçiren İlkay Gündoğan, daha önce ligde bir sezonda en fazla 6 gol atmıştı. (TRT Spor)