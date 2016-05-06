İlkay Gündoğan EURO 2016'da forma giyemeyecek

Borussia Dortmund'un Türk asıllı Alman oyuncusu İlkay Gündoğan'ın, sakatlığı sebebiyle EURO 2016'da milli takım formasını giyemeyeceği açıklandı.

Dortmund'un resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, son antrenmanda diz kapağı çıkan İlkay'ın sezonun geri kalan bölümünde oynayamayacağı ve 10 Haziran-10 Temmuz arasında Fransa'da düzenlenecek EURO 2016'ya yetişmesinin mümkün olmadığı belirtildi.

25 yaşındaki oyuncu 2 sene Brezilya'da düzenlenen Dünya Kupası'na da sakatlığı sebebiyle katılamamıştı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw, bu sakatlığın başta İlkay olmak üzere herkeste hayal kırıklığı yarattığını vurgulayarak, "İlkay Brezilya'dan sonra Fransa'da da bizimle birlikte olamayacak. Son dönemde iyi bir form yakalamıştı ve planlarımızın asli bir parçasıydı. Tüm takım olarak İlkay'ın en kısa sürede sahalara dönmesini umuyoruz." diye konuştu.

EURO 2016 ön eleme etabında Almanya formasını 5 maçta 369 dakika terleten ve 2 gol kaydeden İlkay Gündoğan, bu sezon Borussia Dortmund'la çıktığı 40 resmi maçta 3 gol 7 asistlik performans sergilemişti.

Borussia Dortmund'un Türk asıllı Alman oyuncusu İlkay Gündoğan'ın, sakatlığı sebebiyle EURO 2016'da milli takım formasını giyemeyeceği açıklandı.

Dortmund'un resmi twitter hesabından yapılan açıklamada, son antrenmanda diz kapağı çıkan İlkay'ın sezonun geri kalan bölümünde oynayamayacağı ve 10 Haziran-10 Temmuz arasında Fransa'da düzenlenecek EURO 2016'ya yetişmesinin mümkün olmadığı belirtildi.

25 yaşındaki oyuncu 2 sene Brezilya'da düzenlenen Dünya Kupası'na da sakatlığı sebebiyle katılamamıştı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw, bu sakatlığın başta İlkay olmak üzere herkeste hayal kırıklığı yarattığını vurgulayarak, "İlkay Brezilya'dan sonra Fransa'da da bizimle birlikte olamayacak. Son dönemde iyi bir form yakalamıştı ve planlarımızın asli bir parçasıydı. Tüm takım olarak İlkay'ın en kısa sürede sahalara dönmesini umuyoruz." diye konuştu.

[Ilkay Gündogan mit Joachim Löw]

EURO 2016 ön eleme etabında Almanya formasını 5 maçta 369 dakika terleten ve 2 gol kaydeden İlkay Gündoğan, bu sezon Borussia Dortmund'la çıktığı 40 resmi maçta 3 gol 7 asistlik performans sergilemişti.