İlkay Gündoğan'dan Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatına eleştiri: Avrupa Süper Ligi'ne göre sadece biraz daha az kötü

Manchester City'nin Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, 2024-2025 sezonundan itibaren yürürlüğe girecek yeni UEFA Şampiyonlar Ligi formatına ilişkin "Avrupa Süper Ligi'ne göre sadece biraz daha az kötü" dedi.

Gündoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, herkes Avrupa Süper Ligi'ne odaklandığı için yeni Şampiyonlar Ligi formatının yeterince konuşulmadığına değinerek, "Şimdi de yeni Şampiyonlar Ligi formatı hakkında konuşabilir miyiz? Daha fazla maç oynanacak ve kimse biz oyuncuları düşünmüyor. Yeni Şampiyonlar Ligi formatı, Avrupa Süper Ligi'ne göre sadece biraz daha az kötü" ifadesini kullandı.

Gündoğan, "Mevcut format zaten çok iyi çalışıyor. Bu nedenle hem oyuncular hem de taraftarlar için dünya futbolunun en popüler kulüp organizasyonu" açıklamasında bulundu.

"İsviçre sistemi" olarak bilinen modele geçileceğini duyuran UEFA, katılımcı sayısının 32'den 36'ya, grup aşamasındaki maç sayısının da 6'dan 10'a yükselmesine karar vermişti.

20 takımla düzenlenmesi planlanan Avrupa Süper Ligi'nin grup aşamasında ise her takımın 18 karşılaşmaya çıkacağı açıklanmıştı.