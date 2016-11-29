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Spor

İlkay Gündoğan ayın futbolcusu

Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı 3-1 mağlup eden İlkay Gündoğan karşılaşmaya iki golle imza atmıştı

29 Kasım 2016 17:37

Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, forma giydiği Manchester City takımında ayın futbolcusu seçildi.

Manchester City'nin yaz transfer döneminde Almanya'nın Borussia Dortmund takımından 20 milyon sterline renklerine bağladığı 26 yaşındaki orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan, ekim ayının en iyi futbolcusu ödülüne layık görüldü.

Sakatlığının geçmesinin ardından düzenli olarak forma şansı bulan ve ekim ayındaki dört lig maçının üçünde ilk 11'de sahaya çıkarak 90 dakika mücadele eden İlkay Gündoğan, 29 Ekimde 4-0 kazandıkları West Bromwich maçında iki gol ve bir asistlik performansıyla göz doldurmuştu.

Bu maçtan üç gün sonra Manchester City'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Barcelona'yı ağırladığı maçta da teknik direktör Pep Guardiola'nın şans verdiği yıldız futbolcu, iki kez Katalan ekibinin ağlarını sarsarak 3-1'lik galibiyette önemli rol oynamıştı.

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İlkay GündoğanManchester CityPep GuordiolaBarcelona

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