İlkay Gündoğan Almanya kadrosunda yok

Almanya'nın Hollanda ve Fransa ile yapacağı Uluslar Kupası kadrosu açıklandı. Manchester City'nin Hoffenheim'i deplasmanda 2-1 yendiği maçta sakatlanan İlkay Gündoğan, kadroda yer almadı.

Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Joachim Löw, 13 Ekim'de Hollanda ve 3 gün sünra Fransa ile oynanacak Uluslar Kupası maçının kadrosunu açıkladı. Löw, Schalke 04'ün forveti Mark Uth'u ilk kez kadroya aldı. Manchester City'den Leroy Sane, 23 kişilik kadroda yine yer alırken; Maviler'in bir diğer yıldızı İlkay Gündoğan ise kadroya çağrılmadı.

Geçen sezon Hoffenheim formasıyla 14 gol kaydeden Uth'u 27 yaşında çağıran Löw kararıyla ilgili olarak, "Dinamik, hızlı ve her zaman hücumda tehdit olabiliyor. Daha iyi olmasını bekliyoruz" dedi.

Uluslar Kupası'nda iki ciddi maça çıkacaklarını söyleyen Löw, "Sonuçlar, grup elemeleri önemli olacak" diye konuştu.

Geçen sezon İngiltere Premier ligi'nde sezonun en iyi genç oyuncusu seçilmesine karşın 2018 Dünya Kupası'nda şans bulamayan ancak Eylül ayında yeniden milli takıma çağrılan Leroy Sane, yine 23 kişilik kadroda yer aldı.

Manchester City'nin, Hoffenheim'ı depasmanda 2-1 yendiği maçta sakatlanan ve 67. dakikada yerini Bernardo Silva'ya bırakan İlkay Gündoğan ise sakatlığının devam etmesi nedeniyle kadroya çağrılmadı. Machester City'nin İngiltere Premier Ligi'nde zirveyi yakından ilgilendiren Liverpool maçında İlkay'ın oynayıp oynamayacağı ise belirsizliğini koruyor.

Kadroya şu isimler çağrıldı:

Kaleciler: Manuel Neuer (Bayern Münih), Marc-Andre ter Stegen (Barcelona), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt)

Defans: Jerome Boateng (Bayen Münih), Matthias Ginter (Borussia Moenchengladbach), Jonas Hector (Köln), Mats Hummels (Bayen Münih), Thilo Kehrer (Paris St Germain), Antonio Ruediger (Chelsea), Nico Schulz (Hoffenheim), Niklas Suele (Bayen Münih)

Orta saha / Forvet: Julian Brandt (Bayer Leverkusen), Julian Draxler (Paris St Germain), Joshua Kimmich (Bayen Münih), Leon Goretzka (Bayen Münih), Kai Havertz (Bayer Leverkusen), Leroy Sane (Manchester City), Mark Uth (Schalke 04), Marco Reus (Borussia Dortmund), Sebastian Rudy (Schalke 04), Toni Kroos (Real Madrid), Thomas Müeller (Bayen Münih), Timo Werner (RB Leipzig)