İlk yerli tanksavar 5 km'den vurdu

Türkiye'nin ilk yerli tasarım tanksavar füzesi UMTAS, test atışlarında 5 kilometre uzaklıktaki hedefi vurmayı başardı.



Aktif lazer güdümlü füzesi CİRİT'i, geçtiğimiz ay Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) satmak için anlaşma imzalayan ROKETSAN, milli imkanlarla geliştirdiği uzun menzilli tanksavar füzesi UMTAS'ta da sona yaklaşıyor.

ROKETSAN'dan alınan bilgiye göre, Uzun Menzilli Tanksavar Füze (UMTAS) Projesi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyacını milli imkanlarla karşılamak amacıyla başlatıldı.

Helikopterlerden kullanılmak üzere geliştirilen UMTAS, ana muharebe tanklarına karşı etkili ve rakip tanksavar sistemlerine üstünlük sağlayan birçok özelliğe sahip bir füze sistemi. Hassas güdüm kontrol sistemine dayanan kullanım konsepti ile UMTAS, kullanıcıya gece/gündüz ve kötü hava koşullarında hedefe kilitleme, hedef üzerinde vuruş noktası seçimi gibi imkanlar sunuyor. Füze, sahip olduğu yüksek performanslı harp başlığı sayesinde ileri teknoloji tank zırhlarına ve beton koruganlara karşı etkili olacak.

Sistem, askeri çevre koşulu standartlarına uygun olarak test ediliyor ve zorlayıcı görev ortamlarına dayanıklı olacak şekilde geliştiriliyor.

Proje kapsamında şu ana kadar Balistik Test Füzesi ve Kontrollü Test Füzesi atış faaliyetleri gerçekleştirildi ve alt sistem tasarım doğrulama çalışmaları tamamlandı. Helikopterden emniyetli ayrılma testleri kapsamında Balistik Test Füzesi atışları da yapıldı. İlk güdümlü test füzesi atışlarında ise 5 kilometre mesafede yer alan hedef başarıyla vuruldu.



Lazer UMTAS da yolda



Roketsan ayrıca Lazer Arayıcı Başlıklı Tanksavar Füzesi (L-UMTAS) ve yüksek infilaklı parçacık etkili harp başlıklı füze geliştirilmesine yönelik faaliyetlerini de sürdürüyor.

L-UMTAS, havadan karaya, atış öncesi ve atış sonrası kilitlenebilen yarı aktif lazer güdümlü bir füze sistemi. Füze, taarruz helikopterlerinden ve kara araçlarından gece ve gündüz atılabilecek harp başlığına göre ana muhabere tankı, zırhlı personel taşıyıcı, kamyon, arazi aracı, siper, bina ve alçak irtifada hava asılı kalan helikopterlere karşı kullanılabilecek. Lazer UMTAS da entegre edildiği ATAK helikopterinden başarılı test atışları gerçekleştirdi.

Füze, NATO standartlarına uygun işaretleyicilerle çalışacak şekilde tasarlandı. Lazer işaretleme, füzenin atılacağı platformdan yapılabileceği gibi operasyon koşullarına bağlı olarak yer birlikleri, insansız hava araçları ya da hava birlikleri tarafından da yapılabilecek.

Lazer UMTAS, 500 metreden 8 kilometreye kadar olan menzillerdeki hedeflere karşı etkin olarak kullanılabilecek. Lazer UMTAS, taarruz helikopterlerinin yanı sıra insanlı ve insansız uçaklardan veya stabilize kara ve deniz platformlarında kullanılabilecek.