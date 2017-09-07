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"İlk yazar milletvekili ve tutuklu; ikinci yazar, onun davasına ne zaman bakacağını bilmiyor"

Ayhan Bilgen, 31 Ocak 2017'de tutuklanmıştı

07 Eylül 2017 18:35

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Kerem Altıparmak, "İfade Özgürlüğü: İlkeler ve Türkiye" adlı kitabın "İçindekiler" bölümünden bir kareyi, sosyal medya hesabında paylaştı. 

HDP Kars Milletvekili Ayhan Bilgen, Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan ve avukat Fikret İlkiz'in isimlerinin art arda yer aldığı "Şiddet, terörizm ve ifade özgürlüğü" başlıklı bölümle ilgili olarak Altıparmak, "İlk yazar milletvekili ve tutuklu, ikinci yazar AYM Başkanı, ilkinin davasına ne zaman bakacağını bilmiyor. Bakılacak dava tam da başlıktaki konu" dedi.

HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, hakkında yürütülen "terör" soruşturması kapsamında 31 Ocak 2017'de tutuklanmıştı.

Kerem Altıparmak'ın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım şöyle:

İletişim Yayınları / Kasım 2007Altıparmak, konuya ilişkin olarak yaptığı bir sonraki paylaşımında ise, Zühtü Arslan'ın bahsi geçen makalesinden bir bölüme yer verdi:

"Olağanüstü rejimde yapılan sınırlamaların gerekçeli ve yargıya açık olması gerekmektedir."

"İstisna halinin en önemli özelliklerinden biri, tehdit gerekçesiyle yargısal koruma mekanizmasının askıya alınabilmesidir. 1982 Anayasası’nın 148. maddesine göre “Olağanüstü hâllerde, sıkıyönetim ve savaş hâllerinde çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerin şekil ve esas bakımından Anayasa’ya aykırılığı iddiasıyla, Anayasa Mahkemesi’nde dava açılamaz.” Bu hüküm hukuk devleti anlayışıyla bağdaşmayacak şekilde, yargının paranteze alındığı bir siyasi rejimi doğurabilmektedir. Nitekim bu tür kanun hükmünde kararnameler idari makamlara hak ve özgürlükleri sınırlandırma konusunda yargısal denetime tâbi olamayan geniş bir yetki alanı bırakmışlardır.

"OHAL Bölge Valisi’nin ifade özgürlüğünü sınırlandırmaya yönelik tasarrufları, AİHM tarafından hem 10. maddenin ihlâli hem de bu kararlara karşı yargı yolu kapatıldığı için 13. maddenin ihlâli olarak değerlendirilmiştir. “Halis Doğan ve diğerleri / Türkiye” davasında, başvurucuların sahibi ve yayın sorumluları oldukları Özgür Bakış isimli gazetenin OHAL Valiliği’nce Güneydoğu’nun bazı illerinde dağıtımının yasaklanması tedbiri tartışılmıştır."

İletişim Yayınları'ndan çıkan "İfade Özgürlüğü - İlkeler ve Türkiye" kitap, Kasım 2007'de raflardaki yerini almıştı.

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