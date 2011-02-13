-İLK YARIYI MANİSASPOR ÖNDE KAPATTI ANTALYA (A.A) - 13.0122011 - Spor Toto Süper Lig'de Medical Park Antalyaspor - Manisaspor maçının ilk yarısı Manisaspor'un 3-1 üstünlüğü ile sona erdi. 2. dakikada Sedat'ın ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Zitouni, kaleci İlker'i çalımladıktan sonra boş kaleye gönderdiği top auta çıktı. 5. dakikada sağ kanattan gelişen Antalyaspor atağında Kerem'in ortasına iyi yükselen Ali Zitouni'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. (1-0) 7. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Ömer Aysan'ın ortasında Hüseyin'in vuruşunda top Medical Park Antalyaspor ağlarına gitti. (1-1) 20. dakikada kırmızı - beyazlı defansın hatasından yararlanarak kaleci ile karşı karşıya kalan Mehmet Güven, topu Simpson'a çıkardı. Simpson'ın boş kaleye yatarak vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı. 28. dakikada Kerem'in pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Necati'nin vuruşunda kaleci İlker parmaklarının ucuyla meşin yuvarlağı kornere gönderdi. 30. dakikada Mehmet Güven'in pasında ceza sahası içerisinde kaleci Ömer ile karşı karşıya kalan Isaac'ın sert vuruşu kalecinin sağından filelere gitti. (2-1) 37. dakikada Ömer'in ortasında ceza sahası içerisinde topu önünde bulan Simpson'un sert vuruşunda top üst direğe çarparak filelerle buluştu. (3-1) Karşılaşmanın ilk yarısı Manisaspor'un 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. öte yandan Medical Park Antalyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Manisaspor maçı ile Teknik Direktör olarak kırmızı - beyazlı takımın başında 100'üncü resmi karşılaşmasına çıktı. Özdilek için karşılaşma öncesinde dijital skorboardda bir slayt gösterisi yapıldı. Taraftarlarda ''Şifo'' lakaplı Özdilek'e tezahürat ve alkışlarla sevgi gösterisinde bulundu. Stat: Mardan Antalyaspor Hakemler: Suat Aslanboğa, Selçuk Kaya, Süleyman Özay Medical Park Antalyaspor: Ömer, Erkan, Deniz, Ali Turan, Yenal, Uğur, Kerem, Sedat, Ali Zitouni, Tita, Necati Manisaspor: İlker, Ömer, Ferhat, Yiğit, Mehmet Güven, Simpson, Kahe, Murat, Hüseyin, Dixon, Isaac, Gol: Dk. 5 Ali Zitouni (Medical Park Antalyaspor), Dk. 7 Hüseyin, Dk. 30 Isaac, Dk. 37 Simspon (Manisaspor) Sarı kart: Dk. 12 Sedat, Dk. 26 Necati (Medical Park Antalyaspor), Dk. 45 Mehmet Güven (Manisaspor)