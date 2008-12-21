İlk yarının lideri Sivas



Turkcell Süper Lig'in 16. haftasında Gençlerbirliği'ni deplasmanda 2-1 yenen Sivasspor, devre arası tatiline Trabzonspor'un avreajla önünde lider olarak girdi.





Turkcell Süper Lig'de ilk yarının lideri Sivaspor oldu. 16. haftada deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk olan 'Yiğidolar', sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.



Ankara 19 Mayıs Stadı'ndaki maçın ilk yarısında ev sahibi Gençlerbirliği daha etkili olurken, Djite ve Kahe ile pozisyonlar yakaladı. Devrenin skorunu ise son bölümde atılan goller belirledi. Konuk Sivasspor, 37. dakikada Musa Aydın'ın ceza sahası dışından attığı şık golle 1-0 öne geçerken, son dakikada Djite, kafa vuruşuyla tabelaya dengeyi getirdi:1-1.



İkinci yarısı da tempolu başlayan maçta Sivaspor, yine bir uzak mesafe golüyle tekrar öne geçti. 61. dakikada Mohamed Ali, yaklaşık 25 metreden kaleci Recep'i avlayarak durumu 2-1 yaptı.



Bu golden sonra özellikle son 15 dakikalık bölümde oyunu karşı alan yıkan Gençlerbirliği, Kemal ve Kahe ile net pozisyonlardan faydalanamayınca karşılaşma 2-1 Sivasspor'un üstünlüğü ile sona erdi.



Bu sonuçla üst üste dördüncü maçını kazanan kırmızı-beyazlı takım, ligde sezonun ilk yarısını zirvede kapadı. Son 6 maçta 5. galibiyetini alan Sivasspor, 34 puan ve averajla devre arası tatiline lider olarak girmeyi başardı.



Son maçta sadece 1 galibiyet alabilen Gençlerbirliği ise, ilk 16 haftalık dilimi 14 puanla kapadı.



GENÇLERBİRLİĞİ: 1 - SİVASSPOR: 2



Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Hüseyin Göcek, Tarık Ongun, Süleyman Özay

Gençlerbirliği: Recep, Emre, Traore, Addo, Hakan, Troisi, Mehmet Nas, Kerem, Soner, Djite, Kahe

Sivasspor: Petkoviç, Abdurrahman, Da Silva, Sedat, Sezer, Musa, Sylla, Mohamed Ali, Hayrettin, Tum, Mehmet Yıldız

Goller: Dk. 37 Musa (Sivasspor), Dk. 45 Djite (Gençlerbirliği)



MAÇTAN DAKİKALAR



10. dakikada Kahe'nin kafayla indirdiği topla buluşan ve ceza alanına giren Djite kaleci Petkoviç'i geçtikten sonra vuruşunu yaptı, ancak Da Silva tehlikeyi uzaklaştırdı.



13. dakikada Abdurrahman'ın sağ taraftan kullandığı taç atışı sonrasında ceza alanı içinde kafalardan seken topa son olarak Tum vurdu, ancak meşin yuvarlak kaleci Recep'te kaldı.



32. dakikada Hakan kendi çabasıyla getirdiği topu uygun pozisyondaki Kahe'ye aktardı. Brezilyalı oyuncunun sert şutunda top üst direkten oyun alanına geri döndü.



37. dakikada sol kanatta topla buluşan Musa, önündeki Emre'yi geçtikten sonra ceza yayı üzerinden mükemmel bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.



45. dakikada Mehmet Nas'ın sağ taraftan ortaladığı topa ceza alanında iyi yükselen Djite kafayla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1.



İKİNCİ YARI



61. dakikada Gençlerbirliği defansının ceza yayı üzerindeki topu bir türlü uzaklaştıramaması sonrasında Mohamed Ali önünde kalan meşin yuvarlağı mükemmel bir vuruşla ağlara gönderdi: 1-2



77. dakikada Mehmet Nas'ın son çizgiden uzak direğe gönderdiği topun gelişine Kemal vurdu, ancak gol çizgisi üzerinden Abdurrahman meşin yuvarlağı çıkardı.



81. dakikada Mehmet Nas'ın kafayla ceza alanına indirdiği topla buluşan Kahe'nin cılız vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Petkoviç'te kaldı.



Karşılaşma Sivasspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

