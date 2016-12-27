İlk yarının en golcüsü Fenerbahçe

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında Fenerbahçe en çok gol atan takım oldu.

İlk 3 haftada 8 puan kaybeden Fenerbahçe, Kasımpaşa deplasmanında farklı galibiyete ulaştı. Rakibine 5 gol atan Fenerbahçe, bunu iki kez daha tekrarladı.



4. haftadaki Kasımpaşa deplasmanından 1-5’lik skorla çıkan sarı-lacivertliler 12. hafta Rizespor deplasmanında da aynı skoru buldu. Fenerbahçe 9. haftada ise Karabük’ü evinde 5-0 mağlup ederek 3 maçta 5’er gollü galibiyetler buldu.

SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU

Golleri 3'er 3'er attı

Fenerbahçe; Kayserispor, Akhisar, Gençlerbirliği ve Trabzonspor maçlarında 3’er gol bularak ligin en çok gol atan ekibi oldu. Sarı-Lacivertliler rakip filelere 16 maçta 34 gol gönderdi.



Lider M.Başakşehir 31, ikinci Beşiktaş 28, üçüncü Galatasaray 30 gol kaydetti Fenerbahçe ligin en az gol yiyen 2. takımı ünvanına da sahip. En az golü 11 golle Başakşehir yerken, Fenerbahçe ve Gençlerbirliği 12 kez golü izin verdiler.

Öte yandan 16 haftalık süreçte en az golü Trabzonspor attı. Bordo-mavililer, 16 haftada sadece 12 gol atabildi.