T24 LogoT24 Logo
Spor

İLK YARIDA GOL YOK İSTANBUL (A.A)

07 Nisan 2011 00:00

-İLK YARIDA GOL YOK İSTANBUL (A.A) - 06.04.2011 - Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş ile Gaziantepspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle tamamlandı. 17. dakikada Sosa'nın soldan kullandığı korner atışında yerden gelen topu Wagner kontrol edemedi. Bu oyuncudan seken meşin yuvarlağı altıpasın sol çaprazında önünde bulan Cenk Tosun, dönerek sert vurdu ancak kaleci Rüştü güzel bir kurtarışla topu kornere çeldi. 21. dakikada sağdan gelen Ernst, daha müsait durumdaki Simao'nun önüne bıraktı. Simao'nun boş pozisyonda vurmak yerine Almeida'ya vermek istediği meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı. Aynı dakika içinde Murat'ın uzak mesafeden yerden sert şutunda, kaleci Rüştü son anda uzanarak meşin yuvarlağı parmaklarıyla kornere gönderdi. 38. dakikada soldan ceza alanına giren Ivan'ın ortasında altıpasın önünde topla buluşan Cenk Tosun'un kafa vuruşunda, kaleci Rüştü bir kez daha başarılı bir şekilde meşin yuvarlağı kornere çeldi. Gaziantepspor'un iyi oynadığı ve pozisyon bulduğu karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle tamamlandı. Stat: Fiyapı İnönü Hakemler: Bülent Yıldırım, Baki Tuncay Akın, Erdinç Sezertam Beşiktaş: Rüştü, Hilbert, İbrahim Toraman, Aurelio, İsmail, Simao, Necip, Ernst, Quaresma, Guti, Almeida Gaziantepspor: Karcemarskas, Elyasa, Emre, Dany, Ivan, Sosa, Murat, Hürriyet, Olcan, Cenk Tosun, Wagner Sarı Kartlar: Dk. 16 İbrahim Toraman, Dk. 24 Hilbert (Beşiktaş), Dk. 18 Olcan, Dk. 39 Murat (Gaziantepspor)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24