-İLK YARIDA GOL YOK İSTANBUL (A.A) - 06.04.2011 - Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş ile Gaziantepspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle tamamlandı. 17. dakikada Sosa'nın soldan kullandığı korner atışında yerden gelen topu Wagner kontrol edemedi. Bu oyuncudan seken meşin yuvarlağı altıpasın sol çaprazında önünde bulan Cenk Tosun, dönerek sert vurdu ancak kaleci Rüştü güzel bir kurtarışla topu kornere çeldi. 21. dakikada sağdan gelen Ernst, daha müsait durumdaki Simao'nun önüne bıraktı. Simao'nun boş pozisyonda vurmak yerine Almeida'ya vermek istediği meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı. Aynı dakika içinde Murat'ın uzak mesafeden yerden sert şutunda, kaleci Rüştü son anda uzanarak meşin yuvarlağı parmaklarıyla kornere gönderdi. 38. dakikada soldan ceza alanına giren Ivan'ın ortasında altıpasın önünde topla buluşan Cenk Tosun'un kafa vuruşunda, kaleci Rüştü bir kez daha başarılı bir şekilde meşin yuvarlağı kornere çeldi. Gaziantepspor'un iyi oynadığı ve pozisyon bulduğu karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle tamamlandı. Stat: Fiyapı İnönü Hakemler: Bülent Yıldırım, Baki Tuncay Akın, Erdinç Sezertam Beşiktaş: Rüştü, Hilbert, İbrahim Toraman, Aurelio, İsmail, Simao, Necip, Ernst, Quaresma, Guti, Almeida Gaziantepspor: Karcemarskas, Elyasa, Emre, Dany, Ivan, Sosa, Murat, Hürriyet, Olcan, Cenk Tosun, Wagner Sarı Kartlar: Dk. 16 İbrahim Toraman, Dk. 24 Hilbert (Beşiktaş), Dk. 18 Olcan, Dk. 39 Murat (Gaziantepspor)