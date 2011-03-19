-İLK YARIDA TEK GOL VAR İSTANBUL (A.A) - 19.03.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş-Kayserispor maçının ilk yarısı konuk ekip Kayserispor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. 10. dakikada Zalayeta ile başlayan Kayserispor atağında, bu oyuncunun pasını aktardığı Abdullah ceza alanının dışından sert vurdu, ancak top yandan auta çıktı. 13. dakikada korner atışı kullanan Guti, topu sağ çaprazda müsait durumda bulunan Simao'ya aktardı. Bu oyuncunun ceza alanı önünden vuruşunda, meşin yuvarlak yandan avuta çıktı. 18. dakikada Ekrem Dağ'ın ara pasıyla topla ceza alanına giren Necip önünü boşaltıp vuruşunu yaptı, ancak meşin yuvarlak Souleymanou'da kaldı. 21. dakikada Kayserispor öne geçti. Ceza alanı içinde topu sektiren Amrabat, Ferrari'ye rağmen meşin yuvarlağı aşırttı. Zalayeta göğsüyle yumuşattığı meşin yuvarlağı dönerek vurarak direğin dibinden filelere gönderdi: 0-1. 37. dakikada Guti'nin pasıyla topla ceza alanına giren Simao, Önder'i geçtiği anda yerde kaldı. Beşiktaşlı oyuncuları penaltı beklerken, hakem Halis Özkahya devam kararı verdi. 39. dakikada Quaresma sağ kanattan ortaladı. Yerde kalan Bobo, Önder'den seken topu kalecinin altından auta gönderdi ve mücadelenin ilk yarısı Kayserispor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Stat: Fiyapı İnönü Hakemler: Halis Özkahya, İsmail Şencan, Muhittin Gürses Beşiktaş: Rüştü, Ekrem, İbrahim Toraman, Ferrari, İsmail, Quaresma, Ernst, Necip, Simao, Guti, Bobo Kayserispor: Souleymanou, Savaş, Önder, Serdar, Hasan Ali, Selim, Abdullah, Ambrabat, Mehmet Eren, Zalayeta, Ziani Gol: 21 Zalayeta (Kayserispor) Sarı Kart: Dk. 23 Ferrari, 36 Quaresma, Ernst (Beşiktaş), Ziani (Kayserispor)