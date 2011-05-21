-İLK YARIDA KAYSERİSPOR ÖNDE İZMİR (A.A) - 21.05.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Bucaspor-Kayserispor maçının ilk yarısı konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. Karşılaşmanın ilk dakikasında gelişen Kayserispor atağında Santana'nın ceza alanın dışından attığı sert şutta, top yandan auta gitti. 8. dakikada Kayserispor öne geçti. Troisi ile gelişen Kayserispor atağında Bucasporlu savunma oyuncularının uzaklaştıramadığı topla ceza alanı içinde buluşan Mehmet Eren Boyraz'ın şutunda top ağlarla buluştu: 1-0. 12. dakikada Kayserispor farkı ikiye çıkardı. Topla rakip ceza sahasına giren Önder, meşin yuvarlağı solundaki Santana'ya aktardı. Santana, ceza alanına girerken yaptığı sert vuruşla, Ömer'in sağından topu ağlara gönderdi: 2-0. 15. dakikada Bucaspor farkı 1'e indirdi. Musa Aydın'ın sağ kanattan yaptığı ortada topa dokunan Mendy, skoru 2-1'e getirdi. 27. dakikada Musa Aydın'ın sol kanattan yaptığı ortada müsait durumdaki Kamil Ahmet'in vuruşunu kaleci Gökhan uzaklaştırdı. 45+1. dakikada hızlı gelişen Kayserispor atağında sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Troisi'nin kaleye gönderdiği top, direğin yanından auta gitti. Karşılaşmanın ilk yarısı Kayserispor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. Stat: Yeni Buca Hakemler: İlker Meral, Cemal Bingül, Süleyman Özay Bucaspor: Ömer, Zafer, Onur, Leko, Kamil Ahmet, Ali Kuçik, Mehmet İncebacak, Jebrin, Mendy, Musa Aydın, Abdulkadir Kayserispor: Gökhan, Önder, Hamza, Serdar, Hasan Ali, Mehmet Eren Boyraz, Santana, Abdullah, Semih, Troisi, Ömer Goller: Dk. 8 Mehmet Eren Boyraz, Dk. 12 Santana (Kayserispor), Dk. 15 Mendy (Bucaspor) Sarı Kart: Dk. 17 Mehmet İncebacak, Dk. 34 Onur (Bucaspor), Dk. 34 Ömer (Kayserispor)