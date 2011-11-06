-İlk yarıda kartal rüzgarı ANKARA (A.A) - 06.11.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Gençlerbirliği ile Beşiktaş arasında yapılan maçın ilk yarısı, siyah-beyazlı takımın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı. 4. dakikada Simao'nun sol taraftan yaptığı ortada arka direkte bomboş durumda topla buluşan Ersnt, kafayla yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0. 13. dakikada Yasin'in ceza alanı dışından yaptığı vuruşta, kaleci Cenk'in çeldiği topu savunma uzaklaştırdı. 24. dakikada Hilbert'in ceza alanına doldurduğu topa Egemen yaptığı kafa vuruşuyla yükseklik kazandırdı. Aurelio havadan gelen topa rövaşata yapmak istedi ancak başarılı olamadı. Meşin yuvarlağı son olarak önünde bulan Mustafa, farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti: 2-0. 31. dakikada Azofeifa'nın kullandığı serbest vuruşta, top kaleci Cenk'te kaldı. 44. dakikada Hilbert'in sağ taraftan yaptığı ortada ceza alanı içinde topla buluşan Simao'nun vuruşunda kaleci Ramazan gole izin vermedi. 45. dakikada Mehmet'in sol taraftan ortasında ceza alanı içinde iyi yükselen Oktay'ın kafayla yaptığı vuruşta, kaleci Cenk meşin yuvarlağı tokatlayarak uzaklaştırdı. Karşılaşmanın ilk yarısı, Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. Stat: 19 Mayıs Hakemler: Özgür Yankaya, Orkun Aktaş, İsmail Şencan Gençlerbirliği: Ramazan, Cem, Aykut, Curri, Mehmet, Hurşut, Azofeifa, Soner, Yasin, Oktay, Tum Beşiktaş: Cenk, Hilbert, Sivok, Egemen, İsmail, Aurelio, Ernst, Quaresma, Veli, Simao, Mustafa Goller: Dk. 4 Ernst, Dk. 24 Mustafa (Beşiktaş) Sarı kart: Dk. 21 Oktay (Gençlerbirliği)