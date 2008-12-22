İlk yarıda görünüm

Futbolda 34 haftalık 2007-2008 sezonu Turkcell Süper Lig maratonunda 16 haftadan oluşan ilk bölüm, dün yapılan karşılaşmalarla tamamlanırken, son maçında deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-1 yenen Sivasspor, 34 puan ve averajla ilk yarıyı lider olarak tamamladı. Sivasspor, geçen sezon da ilk yarıyı, yine başkent deplasmanında Gençlerbirliği önünde aldığı 2-0'lık galibiyetle ve yine averajla lider kapamıştı.



Ligde Sivasspor'un gerisinde yine 34 puan ve averajla Trabzonspor, 33 puanla Galatasaray ve 32 puanla da Fenerbahçe sıralandı. Ligde bu sezon ilk bölümü, 13 puanlı Antalyaspor ile 9'ar puanlı Hacettepe ve Kocaelispor, son 3 sırada ve düşme hattında bitirdi.



16 hafta boyunca yapılan 144 maçta toplam 382 gol atılırken, maç başına düşen gol sayısı 2.65, hafta başına düşen gol sayısı da 23.88 olarak gerçekleşti. 34 golle 8. haftasında bu bölümün en yüksek gol rakamına ulaşılan ligde, devrenin en farklı skorlu galibiyetini, 16. haftada İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kocaelispor'u evinde 5-0 yenerek elde etti. Ligin 12. haftasında ise futbolseverler yalnızca 12 gol izleyebildi. Ligin 8. haftasındaki Fenerbahçe-Bursaspor (5-2), 10. haftadaki Beşiktaş-Kocaelispor (5-2) ve 15. haftadaki Kocaelispor-Gaziantepspor (2-5) ile 12. haftadaki Denizlispor-Bursaspor (4-3) ve 13. haftadaki Eskişehirspor-Denizlispor (4-3) maçları, 7'şer golle ilk yarıda en çok gol atılan karşılaşmalar oldu.



Bu yarıda en fazla liderlik koltuğunda oturan takım Trabzonspor'du. 8 hafta zirvede kalan Trabzonspor'un yanısıra, Beşiktaş 4, ilk yarıyı averajla lider tamamlayan Sivasspor 3 ve Galatasaray da 1 hafta zirve keyfi yaşadı.



Gol krallığı yarışmasında, 14 golle Galatasaray'ın Çek golcüsü Milan Boras, 16 haftalık ilk bölümü zirvede tamamladı. Baros'u, 11 golle lider Sivasspor'un forveti Mehmet Yıldız, 8 golle de Gaziantepsporlu Tabata izliyorlar.



KIRMIZI VE SARI KARTLAR



Toplam 49 (hafta başına 3.06 ortalama) kırmızı ve 623 de (maç başına 4.33, hafta başına 38.94 ortalama) sarı kartın gösterildiği ilk yarının en centilmen takımı Trabzonspor oldu. Karadeniz ekibinin futbolcuları yalnızca 1 kırmızı kart görürken, 37 de sarı kartla cezalandırıldı.



16 haftalık bölümde futbolcularına toplam 6 kırmızı, 44 de sarı kart çıkan Antalyaspor, en hırçın takım olarak dikkati çekti.



Ligin ilk bölümünün en hırçın futbolcusu olan Kocaelisporlu Cihan Haspolatlı, 2 kırmızı kart gören tek futbolcu olarak dikkati çekerken, 2 de sarı kart gördü ve kendisine umut bağlayanları yanılttı.





PENALTI GOLLERİ



144 maçta hakemler, 12. ve 14. haftalar dışında her hafta penaltı noktasını gösterirlerken, bu yarıda verilen 33 penaltının 26'sı golle sonuçlandı. Bu bölümde Antalyaspor ve Konyaspor dışındaki her takım en az 1'er kez penaltı atış hakkı kazanırken, bu takımların yanı sıra Beşiktaş da henüz penaltı golü bulamadı.



9. hafta, 6 penaltıyla, hakemlerin en çok beyaz yuvarlağı gösterdiği haftaydı.



Galatasaray, Gaziantepspor, Gençlerbirliği, Hacettepe, Sivasspor ve Trabzonspor, 3'er vuruşla en fazla penaltı kullanan takımlar olurlarken, bu takımlardan Galatasaray, Gaziantepspor ve Sivasspor, vuruşların 3'ünü de gole çevirmeyi başardılar.



Takımlarına 3'er penaltı golü kazandıran Galatasaraylı Baros, Sivassporlu Mehmet Yıldız ve Gaziantepsporlu Tabata, en fazla penaltı golü kaydeden futbolcular olarak kayıtlara geçtiler.





İLK BÖLÜMÜN KARNESİ



En Sakin Hafta: 12. hafta (32 sarı kart)



En Hareketli Haftalar: 3. hafta (9 kırmızı, 39 sarı kart), 13. hafta (6 kırmızı, 43 sarı kart)



Kırmızı Kart Gösterilmeyen Hafta: 12. hafta



En Fazla Sarı Kart Gösterilen Haftalar: 7. ve 9. haftalar (49)



En Az Sarı Kart Gösterilen Hafta: 17. haftalar (27)



Futbolcuları Kırmızı Kart Görmeyen Takım: Yok



Futbolcuları En Fazla Kırmızı Kart Gören Takım: Antalya (6)



Futbolcuları En Fazla Sarı Kart Gören Takım: Eskişehir (46)



Futbolcuları En Az Sarı Kart Gören Takım: Gaziantep (23)



Bir Haftada Futbolcuları En Fazla Sarı Kart Gören Takım: Galatasaray (10. haftada 7)



Skorların Tasnifi: 144 maçın 38'i beraberlikle tamamlanırken, 66'sı evsahibi, 40'ı da deplasman olmak üzere 106 maç, bir takımın galibiyetiyle bitti ve maçlarda 15 ayrı skor görüldü.



En Çok Görülen Skor: 2-1 (24)



Diğer Skorlar: 0-0, 1-0 (19), 2-0 (17), 1-1 (14), 3-1, 3-0 (10), 3-2 (8), 4-1 (7), 2-2 (5),5-2, 4-0 (3), 4-3, 4-2 (2), 5-0 (1)



En Fazla Beraberlik Görülen Hafta: 12. hafta (5)



Beraberlik Görülmeyen Haftalar: 6. ve 7. haftalar



Deplasmanda En Farklı Skorla Galip Gelen Takım: Trabzonspor (9. haftada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni 4-0 yenerek)



Kendi Sahasında En Farklı Skorla Galip Gelen Takım: İstanbul Büyükşehir Belediyesi (16. haftada Kocaelispor'u 5-0 yenerek)



Evsahibi Takımların En Başarılı Olduğu Hafta: 10. hafta (6 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi: 20 puan)



Deplasman Takımlarının En Başarılı Olduğu Hafta: 14. hafta (5 galibiyet, 3 beraberlik, 1 yenilgi: 18 puan)



Deplasman Takımlarının Galip Gelemediği Haftalar: 10. hafta (1 galibiyet, 2 beraberlik, 6 yenilgi: 5 puan), 12. hafta (5 beraberlik, 4 yenilgi: 5 puan)



Evsahibi Takımların En Başarısız Olduğu Hafta: 14. hafta (1 galibiyet, 3 beraberlik, 5 yenilgi: 6 puan)



En Fazla Galip Gelen Takımlar: Sivasspor, Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe (02)



En Az Galip Gelen Takımlar: Antalyaspor, Hacettepe, Kocaelispor (2)



En Fazla Berabere Kalan Takım: Antalyaspor (7)



En Az Berabere Kalan Takım: Fenerbahçe (2)



En Fazla Yenilen Takımlar: Hacettepe, Kocaelispor (11)



En Az Yenilen Takımlar: Sivasspor, Trabzonspor (2)



En Fazla Gol Atan Takım: Galatasaray (38)



En Az Gol Atan Takım: Hacettepe (9)



En Fazla Gol Yiyen Takım: Kocaelispor (40)



En Az Gol Yiyen Takım: Kayserispor (7)



Kendi Sahasında En Başarılı Takımlar: Galatasaray, Sivasspor (8 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik: 22 puan)



Kendi Sahasında En Başarısız Takım: Ankaragücü (7 maçta 3 beraberlik, 4 yenilgi: 3 puan)



Deplasmanda En Başarılı Takım: Trabzonspor (8 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgi: 16 puan)



Deplasmanda En Başarısız Takım: Denizlispor (8 maçta 1 beraberlik, 7 yenilgi: 1 puan)



Deplasmanda En Fazla Galip Gelen Takım: Trabzonspor (5)



Deplasmanda En Az Galip Gelen Takımlar: Kocaelispor, Hacettepe, Denizlispor (0)



Deplasmanda En Fazla Berabere Kalan Takımlar: Kayserispor, Sivasspor, Ankaragücü, Beşiktaş, Antalyaspor (3)



Deplasmanda En Az Berabere Kalan Takımlar: Trabzonspor, Konyaspor, Denizlispor (1)



Deplasmanda En Fazla Yenilen Takım: Denizlispor (7)



Deplasmanda En Az Yenilen Takımlar: Trabzonspor, Ankaraspor, Kayserispor, Sivasspor (2)



Deplasmanda En Fazla Gol Atan Takım: Galatasaray (14)



Deplasmanda En Az Gol Atan Takımlar: Eskişehirspor, Hacettepe (4)



Deplasmanda En Fazla Gol Yiyen Takımlar: Denizlispor, Kocaelispor (20)



Deplasmanda En Az Gol Yiyen Takım: Kayseri (4)



Kendi Sahasında En Fazla Galip Gelen Takımlar: Galatasaray, Sivasspor, Fenerbahçe (7)



Kendi Sahasında En Az Galip Gelen Takım: Ankaragücü (0)



Kendi Sahasında En Fazla Berabere Kalan Takımlar: Eskişehirspor, Konyaspor, Antalyaspor (4)



Kendi Sahasında En Az Berabere Kalan Takım: Fenerbahçe (0)



Kendi Sahasında En Fazla Yenilen Takımlar: Kocaelispor, Hacettepe, Gençlerbirliği (5)



Kendi Sahasında En Az Yenilen Takımlar: Sivasspor, Galatasaray, Trabzonspor (0)



Kendi Sahasında En Fazla Gol Atan Takım: Galatasaray (24)



Kendi Sahasında En Az Gol Atan Takım: Ankaragücü (3)



Kendi Sahasında En Fazla Gol Yiyen Takım: Kocaelispor (20)



Kendi Sahasında En Az Gol Yiyen Takımlar: Ankaraspor, Kayserispor (3)

