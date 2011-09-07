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Spor

İlk yarıda gol yok VİYANA (A.A)

07 Eylül 2011 01:40

-İlk yarıda gol yok VİYANA (A.A) - 06.09.2011 - 2012 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nda Avusturya ile Türkiye arasında yapılan maçın ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi. 7. dakikada Arnautovic'in ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta, top kaleci Volkan'da kaldı. 10. dakikada sağ taraftan üst üste çalımlarla çizgiye kadar inen Arda'nın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Grünwald'dan döndü. 16. dakikada Fuchs'un pasıyla ceza yayı ön çizgisinde uygun durumda topla buluşan Arnautovic'in vuruşunda, savunmaya çarpan top kornere gitti. 25. dakikada Sabri'nin sağ taraftan yaptığı ortada ceza alanı içinde topla buluşan Burak'ın kafayla yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı. 27. dakikada sol taraftan ceza alanına giren Alaba'nın yaptığı ortada kale sahası içinde kimse topa dokunamayınca, meşin yuvarlak auta gitti. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı. Stat: Ernst Happel Hakemler: Alberto Undiano Mallenco, Fermin Martinez Ibanez, Jesus Calvo Guadamuro (İspanya) Avusturya: Grünwald, Ekrem Dağ, Schiemer, Pogatetz, Fuchs, Baumgartlinger, Royer, Scharner, Harnik, Alaba, Arnautovic Türkiye: Volkan, Sabri, Servet, Egemen, Hakan, Selçuk, Mehmet Topal, Yekta, Arda, Burak, Umut

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