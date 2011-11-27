-İlk yarıda gol yok TRABZON (A.A) - 27.11.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor ile Beşiktaş arasındaki karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi. Karşılaşmanın ilk yarısında Trabzonspor, Beşiktaş karşısında daha fazla topa sahip olmasına karşın rakip kale önünde net gol fırsatları üretmekte zorluk çekti. Savunma güvenliğini ön planda tutan siyah-beyazlılar da zaman zaman geliştirdiği atakları gole çeviremeyince ilk yarı golsüz sona erdi. 10. dakikada Cech'in pasında, ceza alanı içinde Burak'ın yerden şutunda top auta gitti. 14. dakikada rakiplerinden sıyrılan Burak, topu ceza yayı üzerindeki Alanzinho'ya aktardı. Ceza alanına girerek kaleci Cenk ile karşı karşıya kalan bu futbolcunun şutunda top direğin az farkla yanından auta gitti. 15. dakikada Fernandes'in soldan kullandığı köşe vuruşunda, Tolga'nın sahip olamadığı topu Egemen önünde buldu. Bu futbolcunun yakın mesafedeki şutunda, kaleci Tolga bu kez yatarak tehlikeyi önlemeyi başardı. 20. dakikada rakiplerinden sıyrılan soldan ceza alanına giren Quaresma, kaleci Tolga'yı da geçip çapraz pozisyonda topu kaleye gönderdi. Ancak savunmada Cech, çizgi üzerinden ayağıyla topu uzaklaştırarak mutlak bir golü önledi. 21. dakikada Egemen'in kafa ile uzaklaştırmak istediği topu ceza alanı dışında önünde bulan Serkan'ın şutunda, kaleci Cenk üzerine doğru sert gelen meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı. 30. dakikada Colman'dan sıyrılarak ceza alanına hareketlenen Quaresma'nın şutunda, top az farkla dışarı giderek yan ağlara çarptı. 34. dakikada Cech'in soldan ortasında, altı pas içinde Giray'ın dokunamadığı top auta çıktı. İlk yarı golsüz beraberlikle sona erdi. Stat: Hüseyin Avni Aker Hakemler: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu Trabzonspor: Tolga, Celustka, Giray, Glowacki, Cech, Zokora, Colman, Serkan, Halil, Alanzinho, Burak Beşiktaş: Cenk, Hilbert, Sivok, Egemen, İsmail, İbrahim Toraman, Ernst, Fernandes, Ekrem Dağ, Quaresma, Almeida