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Spor

İlk yarıda gol yok ESKİŞEHİR (A.A)

02 Ekim 2011 23:09

-İlk yarıda gol yok ESKİŞEHİR (A.A) - 02.10.2011 - Spor Toto Süper Lig'deki Eskişehirspor-Trabzonspor maçının ilk yarısı 0-0 tamamlandı. 18. dakikada Erkan'ın sol kanattan attığı pasta Dede, topla buluştu. Ceza sahası içine giren Dede'nin ortasında Trabzonspor defansının arkasına sarkan Alper, topa vurdu. Alper'in şutunda meşin yuvarlak kalenin solundan auta çıktı. 28. dakikada Eskişehirspor atağında Erkan ceza yayı önündeki Veysel'e topu iletti. Veysel'in sert şutunda meşin yuvarlak kalenin solundan az farkla dışarı çıktı. 31. dakikada Nadareviç'in kafayla uzaklaştırmak istediği top ceza yayındaki Halil'in önüne düştü. Topu kontrol eden Halil'in sert şutunda kaleci Ivesa, meşin yuvarlağı ayağıyla bloke etti. Ivesa'dan dönen topu Eskişehirspor defansı uzaklaştırdı. 39. dakikada çalımlarla Trabzonspor ceza sahası içine giren Koray, kaleci Tolga ile karşı karşıya kaldı. Koray'ın şutunda Tolga iki hamlede topu kontrol etti. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Stat: Atatürk Hakem: Yunus Yıldırım, Mustafa Emre Eyisoy, Cem Satman Eskişehirspor: Ivesa, Sezgin, Koray, Diego, Dede, Nadareviç, Veysel, Kamara, Alper, Erkan, Serdar Trabzonspor: Tolga, Serkan, Giray, Mustafa, Celustka, Zokora, Colman, Volkan, Burak, Adrian, Halil Sarı kart: Dk. 37 Sezgin (Eskişehirspor)

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