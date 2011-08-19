-İlk yarıda gol yok BILBAO (A.A) - 18.08.2011 - UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor, Athletic Bilbao karşısında ilk yarıyı golsüz berabere kapadı. Karşılaşmaya hızlı başlayan Athletic Bilbao, ilk dakikalardan itibaren Trabzonspor'un kalesi önünde baskılı oldu. 6. dakikada Burak Yılmaz'ın da kırmızı kart görmesiyle etkili ataklar geliştiren ev sahibi takım, özellikle Lloretne ile yakaladığı birçok pozisyonu değerlendiremedi. Maçın başlarında 10 kişi kalan bordo-mavili takım ise savunma güvenliğini ön planda tutarken kontrataklarla rakip kaleye gitmek istediyse de bunda pek başarılı olamadı. Bordo-mavililer, tek önemli atağını ise ilk yarının uzatma dakikasında yakalayabildi. 1. dakikada Mustafa Yumlu'dan sıyrılan Iturraspe'nin sağdan çıkardığı topa yakın mesafedeki Muniain'in vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı. 6. dakikada orta alana yakın bir bölgede Burak Yılmaz, rakibi Muniain'e yaptığı faul sonrası direkt kırmızı kartla cezalandırılarak oyun dışı kaldı. 32. dakikada Gabilondo'nun ceza yayının hemen gerisinden kullandığı serbest vuruşta, top az farkla yandan auta çıktı. 35. dakikada Muniain'in pasında, ceza alanı içindeki Llorente'nin Glowacki'ye rağmen yerden şutunda, top direğin dibinden auta çıktı. 38. dakikada Herrera'nın uzaktan sert şutunda, top az farkla yandan auta gitti. 41. dakikada sağdan ceza alanı son çizgisinde iki oyuncudan sıyrılarak altı pasa sokulan Llorente'nin içeriye doğru çıkardığı topu kaleci Tolga önledi. 43. dakikada sağ kanattan yapılan ortada, Llorente'nin kafa vuruşunda, yerden seken top direğin dibinden auta çıktı. 45+2. dakikada sol kanattan Halil ile hızlı gelişen Trabzonspor atağında, bu futbolcunun pasında ceza alanı önünde Henrique'nin kontrol etmek istediği topa ileriye çıkan kaleci Iraızoz müdahale etti. İlk yarı golsüz berabere tamamlandı. Stat: San Mames Hakemler: Daniele Orsato, Andrea Stefani, Marco Barbirati (İtalya) Athletic Bilbao: Iraızoz, Amorebieta, San Jose, Iturraspe, Llorente, Gabilondo, Muniain, Ander Herrera, Gurpegi, Javier Martinez, De Marcos Trabzonspor: Tolga, Mustafa, Giray, Glowacki, Celustka, Serkan, Colman, Alanzinho, Burak, Henrique, Halil Kırmızı Kart: Dk. 6 Burak (Trabzonspor)