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Spor

İlk yarıda Galatasaray üstünlüğü İSTANBUL (A.A)

16 Ekim 2011 23:24

-İlk yarıda Galatasaray üstünlüğü İSTANBUL (A.A) - 16.10.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray, Bursaspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. 2. dakikada soldan ceza sahasına giren Ozan'ın aut çizgisine kadar indikten sonra yaptığı ortada, kale önünde Sestak'ın kafa vuruşunda top kaleci Muslera'da kaldı. 10. dakikada Hakan'ın soldan yaptığı ortada, ceza sahasında yükselen Kazım kafa vuruşunu yapamayınca savunmada Vederson tehlikeyi uzaklaştırdı. 21. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Şık çalımlarla ceza sahasına giren Engin, altıpasın önünde bulunan Elmander'e pasını verdi. Bu futbolcu, gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0. 44. dakikada soldan ceza sahasına giren Eboue, solundan atıp sağından geçmek istediği Stepanov'un müdahalesiyle yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Hüseyin Göçek devam kararı verirken, sarı-kırmızılı oyuncular pozisyonun penaltı olduğunu iddia ederek bir süre itirazda bulundu. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Galatasaray'ın üstünlüğüyle tamamlandı. Stat: Türk Telekom Arena Hakemler: Hüseyin Göçek, Orkun Aktaş, Kemal Yılmaz Galatasaray: Muslera, Sabri Sarıoğlu, Gökhan Zan, Ujfalusi, Hakan Balta, Melo, Kazım Kazım (Dk. 39 Eboue), Selçuk İnan, Engin Baytar, Riera, Elmander Bursaspor: Carson, Basser, Stepanov, Serdar Aziz, Gökçek Vederson, Sestak, Adem Koçak, N'Diaye, Ozan İpek, Batalla, Turgay Bahadır Gol: Dk. 21 Elmander (Galatasaray) Sarı kartlar: Dk. 25 Gökçek Vederson, Dk. 26 Ozan İpek (Bursaspor), Dk. 34 Elmander, Dk. 40 Ujfalusi (Galatasaray)

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