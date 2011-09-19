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Spor

İlk yarıda Galatasaray önde İSTANBUL (A.A)

19 Eylül 2011 00:06

-İlk yarıda Galatasaray önde İSTANBUL (A.A) - 18.09.2011 - Spor Toto Süper Lig'deki karşılaşmada Galatasaray, Samsunspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. 10. dakikada Sabri'nin pasında, ceza sahasında Baros'un penaltı noktası üzerinden yaptığı vuruşta top kaleci Ahmet'ten döndü. Sol çaprazda Reira'nın tamamlamaya çalıştığı meşin yuvarlak üstten auta gitti. 18. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Sarı-kırmızılı takımın orta sahanın hemen önünde kazandığı serbest vuruşta, Selçuk'un önüne bıraktığı topa yaklaşık 35 metreden sert vuran Melo, meşin yuvarlağı üst köşeden ağlara gönderdi: 1-0. 19. dakikada soldan Samsunspor ceza sahasına giren Reira'nın dar açıdan vuruşunda, kaleci Ahmet'ten dönen topu savunma uzaklaştırdı. 23. dakikada Sabri'nin pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Eboue'nin önünü açtıktan sonra yerden yaptığı vuruşta, kaleci Ahmet yatarak meşin yuvarlağa sahip oldu. 27. dakikada Kazım'ın sağdan yaptığı ortada, Baros'un ceza sahasında biraz gerisine gelen topa son anda yaptığı vuruşta top auta gitti. 38. dakikada sol taraftan taç atışını kullanan Hakan'ın ceza sahasında gördüğü Baros, savunmadaki Kemal'e rağmen yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ahmet'te kaldı. Kalan dakikalarda önemli pozisyon olmadı ve ilk yarı 1-0 Galatasaray'ın üstünlüğüyle tamamlandı. Stat: Türk Telekom Arena Hakemler: Kuddusi Müftüoğlu, Ekrem Kan, Serdar Akçer Galatasaray: Muslera, Sabri Sarıoğlu, Gökhan Zan, Ujfalusi, Hakan Balta, Melo, Kazım Kazım, Eboue, Selçuk İnan, Reira, Baros Samsunspor: Ahmet Şahin, Pal Lazar, Kemal Tokak, Bahia, Ergün Teber, Fink, Mustafa Sarp, Selim Teber, Dominguez, Ekhigo Ehiosun, Bance Gol: Dk. 18 Melo (Galatasaray)

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