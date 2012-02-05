-İlk yarıda Fenerbahçe üstünlüğü İSTANBUL (A.A) - 05.02.2012 - Spor Toto Süper Lig'de yapılan derbi maçta Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Ligde 34 maçtır yenilmediği Kadıköy'de Beşiktaş'ı ağırlayan Fenerbahçe, seyircisinin desteğiyle ezeli rakibini yenerek, zirve yarışında önemli 3 puanı almak için sahaya çıktı. İlk dakikalarda duran toplarda rakip kalede gol arayan sarı-lacivertliler, 14. dakikada Alex'in kullandığı korner atışında, Nijeryalı savunma oyuncusu Yobo'nun filelere gönderdiği topla 1-0 öne geçti. Soldan Stoch'un geliştirdiği ataklarla Beşiktaş kalesinde tehlikeler yaratan Fenerbahçe, farkı artıracak golü bulamadı ve ilk yarıyı 1-0 önde kapadı. İlk 10 dakikada ani gelişen ataklarda sağdan Holosko ile rakip ceza alanına gelen Beşiktaş, ceza alanı içinde yaşadığı top kayıpları nedeniyle etkili olamadı. 14. dakikasında Yobo'nun attığı gole engel olamayan siyah-beyazlılar, beraberlik için rakip kaleye gelirken, ilk yarıda en önemli gol pozisyonunu 25. dakikada yakaladı. Bu dakikada kornerden gelen topa Egemen Korkmaz'ın kafa vuruşunda, Emre Belözoğlu kale içinde çizgide topu çıkardı. Kalan dakikalarda Beşiktaş'ın ataklarında Fenerbahçe savunması önemli bir pozisyon vermedi ve ilk yarı siyah-beyazlılar gol atamadı. 9. dakikada sol kanatta Tanju Kayhan'ı çalımlayan Stoch'un ceza alanına girmeden çaprazdan sert şutunda, savunmaya çarpan top direğin yanından kornere çıktı. 14. dakikada soldan Alex'in kullandığı korner atışında, ön direkte Gökhan Gönül'ün kafayla aşırdığı topa altı pasta müsait durumda dokunan Yobo, meşin yuvarlağı filelere göndererek, takımını 1-0 öne geçirdi. 25. dakikada Simao'nun sağdan kullandığı korner atışında, arka direkte Egemen Korkmaz'ın kafa vuruşunda, kale önünde Emre Belözoğlu topu uzaklaştırarak, tehlikeyi önledi. 26. dakikada soldan ceza alanı giren Stoch'un yerden ortasında, altı pasta Sow topa dokunamayınca, meşin yuvarlak auta çıktı. 28. dakikada Ersan Gülüm'ün uzaklaştırmak istediği top, ceza alanı içinde sağ çaprazda Cristian'ın önünde kaldı. Brezilyalı futbolcunun sert şutunda, kaleci Cenk Gönen'den dönen topu savunma uzaklaştırdı. 32. dakikada soldan Stoch'un yerden ortasında ceza alanı içinde Alex'in vuruşunda, top üstten auta gitti. 33. dakikada ceza alanı dışında topla buluşan Ernst'in sert şutunda, top üst ağlarda kaldı. Karşılaşmanın kalan dakikalarında iki takım da önemli gol pozisyonu üretemezken, ilk yarı 1-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle tamamlandı. Stat: Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Hakemler: Özgür Yankaya, Erdinç Sezertam, Orkun Aktaş Fenerbahçe: Volkan Demirel, Gökhan Gönül (Dk. 41 Orhan Şam), Serdar Kesimal, Yobo, Ziegler, Mehmet Topuz, Cristian, Emre Belözoğlu, Stoch, Alex, Sow Beşiktaş: Cenk Gönen, Tanju Kayhan, Sivok, Egemen Korkmaz, Ersan Gülüm, İbrahim Toraman, Holosko, Ernst, Veli Kavlak, Simao, Mustafa Pektemek Gol: Dk. 14 Yobo (Fenerbahçe) Sarı Kartlar: Dk. 42 Veli Kavlak (Beşiktaş), Dk. 43 Emre Belözoğlu (Fenerbahçe)