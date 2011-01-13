-İLK YARIDA EŞİTLİK VARDI MALATYA (A.A) - 13.01.2011 - Ziraat Türkiye Kupası (C) Grubu'nda Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe arasında yapılan 3. hafta maçının ilk yarısı 1-1 sona erdi. 7. dakikada Cem'in sağ çaprazdan ortasında topla buluşan Recep'in vuruşunda kaleci Mert meşin yuvarlağı kontrol etti. 8. dakikada Gökhal Çalışal'ın ceza sahası dışından attığı şutta, kaleci Mert topu tokatlayarak golü önledi. 13. dakikada Emre'nin kullandığı serbest vuruşta, kaleci Mesut boşa çıkınca, Yobo'nun kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı. 15. dakikada topla buluşan Niang sağ kanattan topu sürdükten sonra ortaladı. Fenerbahçe forvetlerinden önce Gür Ege ayak koyarak meşin yuvarlağı kornere gönderdi. 23. dakikada Yeni Malatyaspor öne geçti. Recep sağdan topla ceza sahasına girdikten sonra pas vermek istedi. Araya girerek topu kornere atmak isteyen Okan, meşin yuvarlağı kendi kalesine gönderdi: 1-0. 24. dakikada Fenerbahçe eşitliği yakaladı. Stoch'un kullandığı serbest atışa, Yeni Malatyaspor ceza sahasında oluşan karambolde topu önünde bulan Lugano, attığı sert şutla topu ağlara gönderdi: 1-1. 29. dakikada Gür Ege'den seken topu önünde bulan Niang, bir anda kaleci ile karşı karşıya kaldı. Kaleci Mesut, Niang'ın aşırtmak istediği topu kornere çeldi. 32. dakikada Yobo'nun kafa vuruşunda Cem, topu kale çizgisi üzerinden çıkardı. 34. dakikada ceza sahasında topla buluşan Semih, meşin yuvarlağı kaleci Mesut'a nişanlayınca takımını bir golden etti. 44. dakikada Niang'ın düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu kullanan Emre, topu doğrudan kaleye gönderdi. Meşin yuvarlak üst direğe çarpıp taca gitti. İlk yarı 1-1 berabere sona erdi. Stat: Malatya İnönü Hakemler: İlker Coşkun, Mustafa Sönmez, Fatih Kalaycı Yeni Malatyaspor: Mesut, Adem, Hüseyin, Gür Ege, Recep, Mehmet Tatlı, Bülent, Ümit, Gökhan Çalışal, Cem, Cihan Fenerbahçe: Mert, Lugano, Yobo, Emre, Niang, Stoch, Okan, Selçuk, Semih, Mehmet Topuz, Caner Goller: Dk 23 Okan (K.K), Dk. 24 Lugano