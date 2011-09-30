-İlk yarıda eşitlik bozulmadı STOKE ON TRENT (A.A) - 29.09.2011 - UEFA Avrupa Ligi (E) Grubu'nda, İngiltere'nin Stoke City takımıyla Beşiktaş arasında yapılan maçın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı. Beşiktaş, maçın ilk dakikalarında alan daraltarak rakibin güçlü olduğu uzun toplarda etkili olmasını engellemeye çalıştı. Teknik direktör Carvalhal'in dün söylediği gibi topu kendi kalesinden mümkün olduğunca uzak tutmaya çalışan siyah-beyazlı ekip, ilk bölümlerde bunda da başarılı oldu. Konuk ekip, 13. dakikada güzel bir organizasyon sonucu Hilbert'in ayağından golü bulmasına rağmen, Türk futbolunun zafiyet yaşadığı yan toplarla ilgili sıkıntıyı 15. dakikada yaşadı ve verdiği açık sonrası Crouch'un golüne engel olamayınca üstünlük golüne fazla sevinemedi. Beşiktaş, beraberlik golünün ardından rakip kalede bir yandan açık aradı, bir yandan da Stoke City'nin sağlı sollu korner ve taç atışlarını savuşturmaya çalıştı ve soyunma odasına 1-1'lik beraberlikle gitti. İngiliz ekibi Stoke City, ilk dakikadan itibaren baskı kurarak gol bulmaya uğraş verdi. 13. dakikada golü kalesinde gören Stoke City, etkili olduğu duran bir top sonrası Crouch'un golüyle 15. dakikada beraberliği sağladı. İngiliz ekibi, üstünlük golü için yüklenmeye devam etti. Stoke City baskı kurmaya çalıştıysa da bunda başarılı olamadı ve ilk yarıyı 1-1'lik eşitlikle tamamladı. 7. dakikada Etherington'un soldan kullandığı korner atışında ön direkte topla buluşan Shawcross'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti. 13. dakikada Quaresma, Necip'den aldığı topu bekletmeden sağdan ceza alanına giren Hilbert'e bıraktı. Alman oyuncu ceza alanı içinde çaprazdan ayağının dışıyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1 15. dakikada Etherington'un yine soldan kullandığı korner atışında Shawcross'dan seken topu altı pasta önünde bulan Crouch, meşin yuvarlağı filelere attı ve takımına 1-1'lik beraberliği sağladı. 18. dakikada sol çaprazdan yapılan ortada ceza alanı içinde topla buluşan Jerome'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti. 30. dakikada Quaresma'nın sağ çaprazdan sert şutunda top yandan auta gitti. 32. dakikada Huth'un sol çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak, direğin dibinden auta çıktı. 45. dakikada Etherington'un sağdan kullandığı serbest atışta Aurelio'nun ayağından seken top kornere gitti ve mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle sona erdi. Stat: Britannia Hakemler: Antony Gautier, Michael Annonier, Emmanuel Boisdenghien (Fransa) Stoke City: Sorensen, Shotton, Shawcross, Upson, Huth, Delap, Whitehead, Palacios, Etherington, Jerome, Crouch Beşiktaş: Rüştü, Hilbert, Sivok, Egemen, İsmail, Quaresma, Fernandes, Necip, Aurelio, Simao, Edu Goller: Dk. 13 Hilbert (Beşiktaş), Dk. 15 Crouch (Stoke City) Sarı Kart: Dk. 43 Upson (Stoke City)