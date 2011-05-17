-İLK YARIDA EŞİTLİK BOZULMADI İSTANBUL (A.A) - 16.05.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile Eskişehirspor arasındaki karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle sona erdi. 15. dakikada Quaresma, ceza alanı içinde sağda son çizgide güzel bir hareketle rakibini geçtikten sonra altıpasın önündeki Simao'nun önüne topu bıraktı. Bu futbolcunun bekletmeden vuruşunda, kaleciyi geçen meşin yuvarlağı Nadareviç uzaklaştırdı. 17. dakikada Almeida'nın soldan ortasında ceza alanı içinde Atınç'ın ayak koyduğu top üstten auta gitti. 26. dakikada Eskişehirspor kazandığı serbest vuruşta güzel bir organizasyon sonucunda golü buldu. Vuruşu kullanan Sezer, şut yerine ceza yayı içindeki Alper'e topu bıraktı. Bu oyuncunun bekletmeden pasıyla çok müsait pozisyonda topla buluşan Erkan, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0 29. dakikada Almeida, Simao'dan aldığı topu Guti'nin önüne bıraktı. Bu futbolcunun sert şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti. 35. dakikada Guti'nin pasıyla solda topla buluşan Quaresma ceza alanı önünden sert vurdu, ancak meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı. 37. dakikada Fernandes ayakta alkışlanan bir gole imza attı. Ceza alanı dışında topla buluşan Fernandes sol çaprazda 3 rakibini geçtikten sonra ceza alanına girdi. Son rakibinden de topu kurtaran Fernandes, meşin yuvarlağı yerden düzgün vurarak filelere gönderdi: 1-1. İki şık golün atıldığı mücadelenin ilk yarısı 1-1 beraberlikle sona erdi. Stat: Fiyapı İnönü Hakemler: Özgür Yankaya, Gökhan Memişoğlu, Serhan Malkoç Beşiktaş: Cenk, Rıdvan, Sivok, Atınç, Ekrem, Quaresma, Necip, Fernandes, Simao, Guti, Almeida Eskişehirspor: Ivesa, Koray, Nadarevic, Veysel, Sezgin, Erkan, Pele, Doğa, Alper, Sezer, Serdar Goller: Dk. 26 Erkan (Eskişehirspor), Dk. 37 Fernandes (Beşiktaş) Sarı Kartlar: Dk. 27 Fernandes, Dk. 31 Simao (Beşiktaş)