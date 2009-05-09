İlk yarıda çok iyi oynadık



Galatasaray Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, cezalı ve sakat oyuncuların dönmesi ile daha iyi bir takım haline geldiklerini ve ilk yarıda çok iyi oynadıklarını söyledi.



Korkmaz, 1-0 yendikleri Ankaragücü maçı sonrası düzenlediği basın toplantısında, maçın özellikle ilk yarısında çok iyi oynadıklarını ve çok sayıda pozisyon bulduklarını belirtti.



Cezalı ve sakat oyuncuların takıma katılmasının takıma büyük katkı sağladığını bildiren Korkmaz, ''Cezalı ve sakat oyuncuların geri dönmesi ile daha güzel bir takım olduğumuzu ortaya koyduk. Bu oyuncularla kendimize geldik. Ligin sonu geldi, ama daha iyi bir takım olduğumuzu ortaya koyduk. Maçın sonucu daha farklı olabilirdi, ama 1-0'a takıldık. Eğer ikinci golü bulabilsek daha farklı maçı kazanabilirdik. Ancak, önemli olan 3 puan almak'' diye konuştu.



Korkmaz, gazetecilerin Kewell'in oyuna son dakikalarda girmesinin sebebinin sakatlığı olup olmadığını sormaları üzerine, bu durumun kendi tercihi olduğunu söyledi.



Korkmaz, Hasan Şaş ile ilgili basında yer alan haberlerin de doğru olmadığını vurguladı.



Ankaragücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman da 10 kişi kalmalarına rağmen iyi bir mücadele ortaya koyduklarını belirtti.



Bundan sonra Beşiktaş maçını düşüneceklerini ifade eden Karaman, ''Tempolu bir maç izledik. 10 kişi kalmamıza rağmen, hücum oyuncularını devreye sokarak oyunu kaybetmek istemedik. İlk yarıda Galatasaray'ın pozisyonları var, ama biz de pozisyonlar bulduk. Üzücü olan maçı penaltı golüyle kaybetmek. Penaltı golünden sonra hakeme yaptığımız itiraz bizi oyundan kopardı. 10 dakika sonra tekrar maça dönebildik. Ancak, oyuncularımın verdiği mücadeleyi alkışlıyorum. 10 kişi ile pozisyon bulmaya çalıştık. Bazı pozisyonları değerlendirebilsek oyun farklı yerlere gelebilirdi. Galatasaray'a başarılar diliyorum'' dedi.



