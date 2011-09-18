-İlk yarıda beraberlik var MERSİN (A.A) - 18.09.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Mersin İdmanyurdu ile Bursaspor arasındaki karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 tamamlandı. 28 yıl aradan sonra Spor Toto Süper Lig'de taraftarı önüne çıkan Mersin İdmanyurdu'na taraftarlar büyük ilgi gösterdi. 4. dakikada rakip sahada topa sahip olan Nobre, boş pozisyondaki Erhan'ı gördü. Bu oyuncu Nduka'yı kaçırdı. İki rakibinden sıyrılan Nduka akıl dolu bir vuruş yaparak, kaleci Carson'u gafil avladı ve Mersin İdmanyurdu'nu 1-0 öne geçirdi. 12. dakikada Mustafa'nın ortasında kafalardan seken topu, kontrol eden Kamanan sert vurdu. Top üstten auta gitti. 15. dakikada Turgay'ın ortasında, Batalla'nın dokunamadığı topu, Mersin İdmanyurdu savunmasında Boum ters bir vuruşla kendi kalesine gönderdi: 1-1 Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle sona erdi. Karşılaşmayı, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Mersin Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Macit Özcan, AK Parti Mersin Milletvekilleri Ahmet Tevfik Uzun ve Nebi Bozkurt ile CHP Mersin Milletvekili İsa Gök de izliyor. Bu arada maç öncesi, Bank Asya 1. Lig'de geçen yıl şampiyon olan Mersin İdmanyurdu'nun şampiyonluk kupasını, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, saha içine inerek kırmızı-lacivertli futbolculara verdi. Stat: Tevfik Sırrı Gür Hakemler: Hüseyin Köçek, Emre Eyisoy, Orkun Aktaş Mersin İdmanyurdu: Hakan, Boum, Nduka Ozokwo, Zurita, Moritz, Nobre, Ben Yahia, Mustafa, Erhan, Kamanan, İbrahim Bursaspor: Carson, Chretien, Serdar, Gökçek, Turgay, İbrahim Öztürk, N'diaye, Ozan, Adem, Batalla, İbrahim Bangura Goller: Dk. 4 Nduka Ozokwo, Dk. 14 Boum (kendi kalesine) Sarı kartlar: Dk. 37 Mustafa (Mersin İdmanyurdu), Dk. 26 İbrahim Bangura (Bursaspor)