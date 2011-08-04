-İLK YARIDA 2 GOL VAR İSTANBUL (A.A) - 03.08.2011 - Trabzonspor ile Portekiz'in Benfica takımları arasında yapılan UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçının ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı. Trabzonspor, 3 farklı skorla kazanması gereken karşılaşmaya hızlı başlamasına karşın Benfica savunmasını aşamadı. İlk golü Benfica bulurken Trabzonspor bu gole 32. dakikada karşılık verebildi. 6. dakikada Benfica atağında, Manuel Duran Nolito ile paslaşarak ceza alanı önüne gelen Saviola'nın vuruşunda top üstten auta çıktı. 17. dakikada sağ kanattan gelişen Benfica atağında, Gaitan sağ kanattan ceza sahası içine ortasını yaptı. Ayel Lambert Witsel yükselerek kafayı vurdu ama top, kaleci Tolga'da kaldı. 18. dakikada Benfica'nın golü geldi. Emerson'un kullandığı taç atışında topla buluşan Saviola, meşin yuvarlağı Manuel Duran Nolito'ya aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda, top ağlarla buluştu: 0-1 32. dakikada Trabzonspor skoru 1-1'e getirdi. Sol kanattan gelişen Trabzonspor atağında Celustka'nın ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Paulo Henrique, kalecinin solundan topu ağlara gönderdi: 1-1 37. dakikada Trabzonspor atağında Adrian sol kanattan ceza sahası içine ortasını yaptı, Burak Yılmaz yükseldi ama savunma son anda araya girerek topu uzaklaştırdı. 39. dakikada gelişen Benfica atağında Osvaldo Gaitan, sol çarprazdan sert vurdu, ancak top yan ağlarda kaldı. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı. Stat: Atatürk Olimpiyat Hakemler: Aleksander Stavrev, Marjan Kirovski, Ljobomir Krstevski (Makedonya) Trabzonspor: Tolga Zengin, Serkan Balcı, Giray Kaçar, Glowacki, Celustka, Colman, Zokora, Pawel Brozek, Adrian, Burak Yılmaz, Paulo Henrique (Dk. 44 Alanzinho) Benfica: Artur Moraes, Paez, Anderson Silva, Ezequviel Gonzalez, Emerson, Osvaldo Gaitan, Francisco Fernandez, Ayel Lambert Witsel, Manuel Duran Nolito, Pablo Aimar, Saviola Gol: Dk. 18 Manuel Duran Nolito (Benfica) Sarı Kart: Dk. 29 Ezequviel Gonzalez (Benfica)