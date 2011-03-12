-İLK YARI TRABZONSPOR'UN KOCAELİ (A.A) - 12.03.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor-Kasımpaşa maçının ilk yarısı 1-0 Trabzonspor lehine sona erdi. Trabzonspor'un cezası dolayısıyla İzmit İsmetpaşa Stadı'nda yapılan maçta Trabzonspor, maçın ilk yarısında topa daha çok sahip olurken zaman zaman tehlikeli ataklar yaptı ve golü 22. dakikada Jaja ile buldu. 3. dakikada, Yattara'nın sağdan yaptığı ortada Jaja gelişine vurdu top üstten auta çıktı. 18. dakikada Dimitrov'un ceza alanına girerken sert vuruşunda top, az farkla üstten auta çıktı. 19. dakikada, sağ kanattan Yattara'nın ortaladığı top kaleciden sekti, penaltı noktasında topla buluşan Umut'un vuruşunda top direğin dibinden auta çıktı. 22. dakikada, Trabzonspor'un golü geldi. Pawel'in cezaalanına sol taraftan yaptığı ortada, topla buluşan Jaja dönerek yerden sert vurdu ve topu filelere gönderdi: 1-0. 34. dakikada, Kasımpaşa atağında savunmadan seken topla buluşan Keller'in sert vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Onur etkisiz hale getirdi. 42. dakikada, Azar Karadaş'ın indirdiği topla buluşan İbrahim Halil, çaprazdan sert vurdu, meşin yuvarlak yandan auta çıktı. İlk yarı Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Stat: İzmit İsmetpaşa Hakemler: Kuddusi Müftüoğlu, Baki Tuncay Akkın, Adil Sinem Trabzonspor: Onur, Tayfun, Glowacki, Giray, Piotr Brozek, Selçuk, Colman, Pawel Brozek, Yattara, Jaja, Umut Kasımpaşa: Fırat, Keller, Erdi, Sarmov, Dimitrov, De Sousa Santos, İbrahim Halil, Ergün, Bustos, Korhan, Azar Karadaş Gol: Dk. 22 Jaja (Trabzonspor)