İlk yarı skoru: 0-0



(CANLI) Turkcell Süper Lig'de 8. hafta mücadelesinde Trabzonspor ile Gaziantepspor karşı karşıya geliyor.



Turkcell Süper Lig'de geçtiğimiz hafta Galatasaray yenilgisiyle zirveyi Beşiktaş'a kaptıran bordo mavililer, Gaziantepspor'u yenerek, bir hafta aradan sonra yeniden liderlik koltuğuna oturmak istiyor.



Ligde bu hafta oynanan maçlardan sonra bir basamak gerileyerek Gaziantepspor maçı öncesi 16 puanla Ankaraspor'un ardından 3. sırada yeralan Trabzonspor Avni Aker'de Gaziantepspor'u konuk ediyor. Gaziantepspor ligde 13 puanla 7. sırada yeralıyor. İki takım arasında oynanan ve Ligtv'den ekrana gelen mücadeleyi Yunus Yıldırırm yönetiyor.



Trabzonspor'da Tony Sylva ilk kez forma giyiyor. Öte yandan Yattara'ya da Ersun Yanal ilk 11'de şans verdi.





STAT: Hüseyin Avni Aker

HAKEM: Yunus Yıldırım

TRABZONSPOR: Sylva, Serkan, Egemen, Song, Cale, Selçuk, Hüseyin, Yattara, Colman, Umut, Gökhan

TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal



GAZİANTEPSPOR: Murat Şahin, Mehmet Polat, Deumi, Bekir, Emrah, Mehmet Yozgatlı, Murat Ceylan, Zurita, Erman, Tabata, Beto

TEKNİK DİREKTÖR: Nurullah Sağlam

