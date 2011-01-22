-İLK YARI KANARYA'NIN ANTALYA (A.A) - 22.01.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Medical Park Antalyaspor-Fenerbahçe maçının ilk yarısı, Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. Karşılaşmanın ilk 15 dakikasında ev sahibi takım, rakibi karşısında üstün bir oyun sergiledi. Tita'nın sol kanattan etkili paslarıyla sarı-lacivertili defansa zor anlar yaşatan Antalyaspor, şutlarda isabet bulamadı. İlk 15 dakikalık bölümün ardından oyunda dengeyi kuran Fenerbahçe, pozisyon bulmakta zorlandı. Sarı-lacivertliler Alex'in uzaktan şutları ile gol aradı. 2. dakikada Mehmet Yılmaz'ın pasında ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Tita'nın sert vuruşunda, top yan direğin yanından auta çıktı. 5. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Sedat'ın yerden sert vuruşunda, top direğin yanından dışarı çıktı. 9. dakikada sağ kanattan gelişen Antalyaspor atağında, Uğur İnceman'ın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Necati'nin sert vuruşunda top direğin üstünden auta çıktı. 10. dakikada Alex'in pasında sol kanattan ceza sahası içerisine giren Niang'in yerden vuruşunda, top kalecinin sağından dışarı çıktı. 20. dakikada Alex'in kornerinde kaleci Ömer'in yumrukla uzaklaştırdığı top, ceza sahası içerisinde Emre'nin önüne düştü. Emre'nin sert vuruşunda Kaleci Ömer, ayakları ile topu kornere çeldi. 34. dakikada Alex'in uzaktan sert vuruşunda top direğin üstünden auta çıktı. 36. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Alex'in vuruşunda, meşin yuvarlak bir kez daha kalenin üzerinden auta çıktı. 39. dakikada Fenerbahçe'nun kazandığı serbest vuruşta, Alex'in ortasında arka direkte topla buluşan Emre yarım vole vurdu. Arka direkte bulunan Nigang, yerden kaleye paralel ve sert gelen topa dokunamayınca Fenerbahçe bir golden oldu. 41. dakikada çalımlarla Antalyaspor ceza sahası önünde hareketlenen Gökhan Gönül'ün, Antalyaspor defans oyuncularının hatasından yararlanarak yaptığı aşırtma vuruşta, meşin yuvarlak Antalyaspor fileleri ile buluştu: 0-1 Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. Stat: Mardan Antalyaspor Hakemler: Tolga Özkalfa, Ekrem Kan, Serkan Akarca Medical Park Antalyaspor: Ömer, Erkan, Ali Turan, Deniz, Yenal, Sedat, Uğur, İbrahim, Tita, Mehmet, Necati Fenerbahçe: Volkan, Gökhan, Lugano, Yobo, Dos Santos, Selçuk, Emre, Mehmet Topuz, Alex, Niang, Semih Gol: Dk. 41 Gökhan Gönül (Fenerbahçe)