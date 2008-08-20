İlk yarı finalist İspanya: 72-59

29. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda B Grubu ikincisi İspanya Erkek Basketbol Milli Takımı ile A Grubu üçüncüsü Hırvatistan çeyrek finalde karşı karşıya geldi. Baştan sona üstün bir oyun sergileyen İspanya, sahadan 72-59 skorla galip ayrılarak adını yarı finale yazdırdı.



Karşılaşmaya Pau Gasol – Jorge Garbajosa ikilisinin basketleriyle başlayan İspanya, ilk altı dakika içinde 12-2'lik bir seri yakaladı. Farkı çift hanelere çıkarak Oyuna ağırlığını koyan son dünya şampiyonu İspanya, ilk çeyreği 22-11 üstün bitirdi.



İkinci çeyreğe Davor Kus'un sayılarıyla hızlı giren Hırvatistan, 5-0'lık seriyle skoru 22-16'ya getirerek farkı 6 sayıya indirdi. Farkın kapanmasıyla birlikte rakibine cevap vermekte gecikmeyen son dünya şampiyonu, ilk yarının bitimine 6 dakika kala skoru 30-18'e getirerek farkı yeniden çift hanelere taşıdı. Kalan bölümde skor üretmekte zorlanan Hırvatistan, soyunma odasına 37-26 geride gitti.



İkinci yarıya da hızlı giren İspanya, Rudy Fernandes ile Jorge Garbajosa'nın kaydettiği basketlerle skoru 47-29'a getirerek farkı 18 sayıya çıkardı. Farkın açılmasıyla birlikte oyunu kontrol eden son dünya şampiyonu, son çeyreğe de 51-38 üstünlükle girdi.



Son çeyrek karşılıklı basketlerle başlarken, İspanya son 6 dakikalık bölüme girilirken skoru 61-41'e getirerek farkı 20 sayıya çıkardı. Kalan bölüm karşılıklı basketlerle geçilirken, maç 72-59 İspanya'nın üstünlüğüyle sona erdi.



İspanya'da Los Angeles Lakers'ın yıldızı Pau Gasol 20 sayıyla takımının en skorer ismi olurken, Reyes 13, Jose Calderon da 10 sayıyla katkı yaptı.



Beklenen mücadeleyi sergileyemeyen Hırvatistan'da ise Banic 15 sayıyla ön plana çıkan oyuncu olurken, Planinic 12, Ukic, Kus ve Tomas'a 7'şer sayıyla karşılaşmayı bitiridi.

