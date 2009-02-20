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Spor

İlk yarı-finalist Erdemirspor

Basketbolda Teknosa Türkiye Kupası 8'li finallerinin ilk maçında Aliağa Petkim'i 89-68 yenen Erdemirspor, ilk yarı finalist oldu.

20 Şubat 2009 02:00

Basketbolda Teknosa Türkiye Kupası 8'li finallerinin ilk maçında Aliağa Petkim'i 89-68 yenen Erdemirspor, ilk yarı finalist oldu.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Aliağa Petkim, 3. dakikayı Davis ve Johnson ile bulduğu sayılarla 8-4 önde geçti. Daha sonra toparlanan Erdemirspor, Burgess ve Thomas ile bulduğu sayılarla üstünlüğü yakaladı ve 5. dakika 13-13 berabere tamamlandı. Johnson'un etkili oyunuyla periyodun son iki dakikasına 20-16 önde giren Aliağa Petkim, ilk periyodu 23-22 üstün bitirdi. 

Çakı: İyi basketbol oynamak istiyoruz

İkinci periyoda Hakan'ın bulduğu sayılarla başlayan ve 12. dakikayı 27-25 önde geçen Erdemirspor karşısında, Aliağa Petkim de kenardan gelen Reha'nın peş peşe bulduğu sayılarla oyunda tekrar üstünlüğü yakaladı ve 15. dakikayı 32-29 önde tamamladı. Rakibi karşısında tekrar toparlanan Erdemirspor, Barbour'un faul atışlarından bulduğu sayılarla periyodun son 3 dakikasına 36-35 üstün girdi. Erdal ve Barbour ile sayılar üreten Erdemirspor, ilk yarıyı da 43-40 önde tamamladı.

Üçüncü periyoda Funk, Hakan ve Erdal'ın üst üste bulduğu 3 sayılık basketlerle başlayan Erdemirspor, 24. dakikada aradaki farkı 15 sayıya kadar çıkardı: 55-40.

Sayı üretmekte zorlanan Aliağa Petkim'de Fatih, pota altından bulduğu sayılarla aradaki farkı azaltmaya çalışsa da Erdemirspor etkili oyununu sürdürdü. Son 3 dakikaya Burgess'in smaç basketiyle 61-46 önde giren Erdemirspor, üçüncü periyodu 17 sayı farkla 66-49 üstün bitirdi.

Son periyotta da üstün oyununu sürdüren Erdemirspor, aradaki farkın fazla azalmasına izin vermedi. 34. dakikayı 69-56 önde tamamlayan Erdemirspor, maçın son 3 dakikasına Hakan'ın pota altından bulduğu basketle 79-61 önde girdi. Son dakikalarda iki takımın da rahat bir oyun ortaya koyduğu maçı Erdemirspor 21 sayı farkla 89-68 kazanarak ilk yarı finalist oldu.

Karşılaşmaya İzmirli taraftarlar ilgi göstermedi. Aliağa Petkim'de Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu'nun 2 maç müsabakalardan men cezası verdiği ABD'li oyuncusu Aubrey Reese yer almadı. Maçın en değerli oyuncusu Erdemirspor'dan James Thomas seçildi.

ERDEMİRSPOR: 89 - ALİAĞA PETKİM: 68

Salon: Halkapınar
Hakemler: Engin Kennerman xxx, Aytuğ Ekti xxx, Yener Yılmaz xxx
Erdemirspor: Funk xx 14, Erdal xx 13, Thomas xxx 15, Hakan xxx 13, Burgess xx 10, Mithat xx 4, Caner xx 2, Barbour xxx 13, Emre xx 3 Özgür x 2, Alper x
Aliağa Petkim: Davis xx 12, Johnson xx 22, Fatih xx 10, Wilmont x 6, Bora x 3, Reha xx 9, Ceyhun x 6, Berkay x
1. Periyot: 22-23  İlk Devre: 43-40 (Erdemirspor lehine) 3. Periyot: 66-49

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