İlk yarı-finalist Erdemirspor

Çakı: İyi basketbol oynamak istiyoruz

Karşılaşmaya hızlı başlayan Aliağa Petkim, 3. dakikayı Davis ve Johnson ile bulduğu sayılarla 8-4 önde geçti. Daha sonra toparlanan Erdemirspor, Burgess ve Thomas ile bulduğu sayılarla üstünlüğü yakaladı ve 5. dakika 13-13 berabere tamamlandı. Johnson'un etkili oyunuyla periyodun son iki dakikasına 20-16 önde giren Aliağa Petkim, ilk periyodu 23-22 üstün bitirdi.İkinci periyoda Hakan'ın bulduğu sayılarla başlayan ve 12. dakikayı 27-25 önde geçen Erdemirspor karşısında, Aliağa Petkim de kenardan gelen Reha'nın peş peşe bulduğu sayılarla oyunda tekrar üstünlüğü yakaladı ve 15. dakikayı 32-29 önde tamamladı. Rakibi karşısında tekrar toparlanan Erdemirspor, Barbour'un faul atışlarından bulduğu sayılarla periyodun son 3 dakikasına 36-35 üstün girdi. Erdal ve Barbour ile sayılar üreten Erdemirspor, ilk yarıyı da 43-40 önde tamamladı.Üçüncü periyoda Funk, Hakan ve Erdal'ın üst üste bulduğu 3 sayılık basketlerle başlayan Erdemirspor, 24. dakikada aradaki farkı 15 sayıya kadar çıkardı: 55-40.Sayı üretmekte zorlanan Aliağa Petkim'de Fatih, pota altından bulduğu sayılarla aradaki farkı azaltmaya çalışsa da Erdemirspor etkili oyununu sürdürdü. Son 3 dakikaya Burgess'in smaç basketiyle 61-46 önde giren Erdemirspor, üçüncü periyodu 17 sayı farkla 66-49 üstün bitirdi.Son periyotta da üstün oyununu sürdüren Erdemirspor, aradaki farkın fazla azalmasına izin vermedi. 34. dakikayı 69-56 önde tamamlayan Erdemirspor, maçın son 3 dakikasına Hakan'ın pota altından bulduğu basketle 79-61 önde girdi. Son dakikalarda iki takımın da rahat bir oyun ortaya koyduğu maçı Erdemirspor 21 sayı farkla 89-68 kazanarak ilk yarı finalist oldu.Karşılaşmaya İzmirli taraftarlar ilgi göstermedi. Aliağa Petkim'de Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu'nun 2 maç müsabakalardan men cezası verdiği ABD'li oyuncusu Aubrey Reese yer almadı. Maçın en değerli oyuncusu Erdemirspor'dan James Thomas seçildi.HalkapınarEngin Kennerman xxx, Aytuğ Ekti xxx, Yener Yılmaz xxxFunk xx 14, Erdal xx 13, Thomas xxx 15, Hakan xxx 13, Burgess xx 10, Mithat xx 4, Caner xx 2, Barbour xxx 13, Emre xx 3 Özgür x 2, Alper xDavis xx 12, Johnson xx 22, Fatih xx 10, Wilmont x 6, Bora x 3, Reha xx 9, Ceyhun x 6, Berkay x: 22-23: 43-40 (Erdemirspor lehine)66-49