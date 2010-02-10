İlk yarı final bileti Trabzonspor'un: 1-0

T24 -

Maçtan dakikalar

TRABZONSPOR - İSTANBUL B. B: 1-0

Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün oynana çeyrek final rövanş maçında Trabzonspor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 1-1'in rövanşında 1-0 yenerek yarı finale yükselen taraf oldu.7. dakikada Tevfik'in ara pasında ceza alanı içinde yakın mesafede topla buluşan Gökhan'ın şutunda, kaleci Onur'un son anda müdahale ettiği top, direğe çarparak kornere çıktı. Korner atışından gelen topu savunmanın arkasında iyi yükselen Tevfik kaleye göndermek istedi, ancak meşin yuvarlak üsten auta gitti.22. dakikada ceza yayı üzerinde 2 oyuncudan sıyrılan Alanzinho'nun şutunda, savunmaya çarparak filelere doğru giden topu kaleci Hasagiç, güçlükle kontrol etmeyi başardı.24. dakikada Engin'in pasında ceza alanı içinde topla buluşan Alanzinho, iki oyuncu ile girdiği mücadelede kendini yerde buldu. Bordo-mavili futbolcular, bu pozisyonda penaltı beklerken, karşılaşmanın hakemi Hüseyin Göçek devam kararı verdi.40. dakikada Selçuk'un kullandığı serbest vuruşta, altı pas içinde iyi yükselen Giray, kaleci Hasagiç'in önünde kafa ile dokunduğu topu filelere gönderdi: 1-058. dakikada sol kanatta rakibinden sıyrılan Cale, topu ceza alanı içinde uygun durumda bulunan Colman'a aktardı. Ancak bu futbolcu kötü bir vuruşla topu üsten auta gönderdi.71. dakikada Alanzinho'nun ceza alanı dışından sol ayağıyla vurduğu sert şutta, kaleci Hasagic sol köşesine doğru gelen topu güçlükle kornere çelmeyi başardı. Engin'in kullandığı korner atışında, ceza alanı içindeki Colman'ın kafa vuruşunda, kaleci Hasagiç topun sahibi oldu.73. dakikada hızlı gelişen Trabzonspor atağında rakip saha ortasından aldığı top ile sağ kanattan ceza alanına giren Alanzinho'nun şutunda kaleci Hasagiç topu kornere çeldi. Korner atışına iyi yükselen Song'un kafa vuruşunda savunmada Rızvan çizgi üzerinde topa müdahale ederek tehlikeyi önledi.87. dakikada Serkan'ın pasında, ceza alanı içindeki Teofilo'nun plase vuruşunda, kaleci Hasagiç sol köşesine doğru gelen topu kornere göndermeyi başardı.88. dakikada soldan ceza alanına giren Colman, açısını daraltınca vurduğu şutu kaleci Hasagiç önlemekte zorluk çekmedi.Trabzonspor, İstanbul'daki ilk maçta 1-1 berabere kaldığı rakibini, Avni Aker Stadı'nın bakımda olması nedeniyle Rize'de yaptığı ikinci maçta 1-0 yenerek, yarı finale yükseldi.Yeni RizeHüseyin Göçek xxx, Serkan Gençerler xxx, Cemal Bingül xxxOnur xx, Ömer Aysan xx, Giray xxx, Song xxx, Cale xx, Serkan xx, Selçuk xx (Dk. 61 Ceyhun x), Colman xx, Engin xx (Dk. 85 Teofilo ?), Alanzinho xxx (Dk. 80 Sezer x), Umut xxHasagiç xx, Serhat xx, Vinicius xx, İbrahim Akın x (Dk. 68 Oğuz x), İskender xx (Dk. 81 Can x), Ekrem xx, Sylla xx, Rızvan xx, Gökhan xx (Dk. 54 Ergün x), Barbosa xx, Tevfik xxDk. 40 Giray (Trabzonspor)Dk. 90+3 Sezer (Trabzonspor), Dk. 44 Serhat, Dk. 80 Vinicius (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)