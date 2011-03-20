-İLK YARI ESKİŞEHİRSPOR'UN ESKİŞEHİR (A.A) - 20.03.2011 - Spor Toto Süper Lig'de oynanan Eskişehirspor-Kardemir Karabükspor maçının ilk yarısı, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. 24. dakikada Pele'nin ceza sahası içine doğru attığı topta hakem, Bülent Bal'ın elle oynadığı gerekçesiyle penaltı noktasına gösterdi. Penaltı vuruşunu kullanan Ümit'in şutunda kaleci Tomic, penaltıyı kurtardı. 30. dakikada Sezgin'in sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içindeki Ümit, kafayla topa vurdu. Ümit'in vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden auta çıktı. 33. dakikada Erkan çalımlarla ceza sahası içine girdi ve topu Ümit'e atmak istedi. Bu sırada Deumi'nin ters vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0 35. dakikada Sezgin'in ara pasında Sezer topla buluştu. Sezer'in ceza sahası dışından attığı şutta meşin yuvarlak kale direğinin yanından az farkla auta çıktı. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Eskişehirspor'un üstünlüğüyle tamamlandı. -NOTLAR- Açık tribünde bulunan Eskişehirspor taraftarı ''Burada doğduk, burada efsane olduk, burada şampiyon olacağız'', ''Muttalip'de koyun otlar, bizim orada ne işimiz var'', ''Reklam değil, icraat'', ''Es-Es siyaset üstüdür'' ve ''Rant değil stat'' yazılı pankartlar açtı. Eskişehirspor seremoniye ''Madde bağımlılığına hayır, sağlıklı yaşam için spora evet'', konuk ekip ise ''Şehitlerimizi minnetle anıyoruz'' yazılı pankartla çıktı. Maç öncesinde Japonya'daki felakette hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Türkiye ve Japonya bayraklarının birlikte görüldüğü reklam panolarında ''Acınızı paylaşıyoruz'' yazdı. Kırmızı siyahlı taraftarlar eski futbolcuları Birol Hikmet, Bülent Kocabey ve Bülent Bal'a sevgi gösterisinde bulundu. Futbolculara ve teknik direktör Bülent Uygun'a da sevgi gösterisinde bulunan Eskişehirspor taraftarı ''Avrupa'ya Es-Es'' tezahüratı yaptı. Stat: Atatürk Hakemler: Serkan Çınar, Süleyman Özay, Arkın Akgül Eskişehirspor: Ivesa, Sezgin, Volkan, Nadareviç, Diego, Pele, Doğa, Erkan, Sezer, Burhan, Ümit Kardemir Karabükspor: Tomic, Birol, Hakan Özmert, Cernat, Deumi, Bülent Bal, Coelho, Seric, İlhan, Hakan Söyler, Angelov Gol: Dk. 33 Deumi (kendi kalesine) Sarı kart: Dk. 4 Seric (Kardemir Karabükspor)