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Spor

İlk yarı Cim Bom'un ANKARA (A.A)

02 Ekim 2011 23:12

-İlk yarı Cim Bom'un ANKARA (A.A) - 02.10.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Ankaragücü ile Galatasaray arasında yapılan maçın ilk yarısı, konuk takımın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. 2. dakikada Rajnoch'un ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta, savunmaya da çarpan top kaleci Muslera'da kaldı. 11. dakikada ceza alanı sağ çaprazından topla buluşan Rajnoch'un yerden sert şutunda, kaleci Muslera'dan dönen topu savunma uzaklaştırdı. 12. dakikada Selçuk'un kullandığı serbest vuruşta, Rajnoch yaptığı ters vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi ve Galatasaray 1-0 öne geçti. 20. dakikada Selçuk'un ara pasıyla sağ çaprazdan ceza alanına giren Kazım, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-2. 28. dakikada ceza alanına kullanılan serbest vuruşta Tisdell, Aydın'ın kafayla indirdiği topun gelişine vurdu, ancak meşin yuvarlak üstten auta çıktı. Karşılaşmanın ilk yarısı, Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Stat: 19 Mayıs Hakemler: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu Ankaragücü: Özden, Uğur, Ediz, Aydın, Özgür, Kağan, Rajnoch, Hürriyet, Turgut, Tisdell, Ergin Galatasaray: Muslera, Sabri, Gökhan, Ujfalusi, Hakan, Felipe Melo, Kazım, Selçuk, Engin, Riera, Elmander Goller: Dk. 12 Rajnoch (kendi kalesine), Dk. 20 Kazım (Galatasaray) Sarı kart: Dk. 41 Kağan (Ankaragücü)

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