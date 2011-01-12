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Spor

İLK YARI BEYPAZARI ŞEKERSPOR'UN  İSTANBUL (A.A)

12 Ocak 2011 00:36

-İLK YARI BEYPAZARI ŞEKERSPOR'UN  İSTANBUL (A.A) - 11.01.2011 - Ziraat Türkiye Kupası (A) Grubu 3. hafta maçında Beypazarı Şekerspor, Galatasaray karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.  23. dakikada Beypazarı Şekerspor, Caner'in golüyle Galatasaray karşısında 1-0 öne geçti. Kaleci Önder'in uzun degajında Galatasaray ceza sahası önüne düşen topu Insua'ya rağmen önüne alan Caner, yaptığı aşırtma vuruşla kalesinden açılan Aykut'u avladı. Hafif sağ çaprazdan yapılan vuruşta Aykut'un üzerinden geçen top, yan direğe çarptıktan sonra ağlarla buluştu: 0-1. 36. dakikada soldan Culio'nun yaptığı ortada, ceza sahası içinde Arda'nın ününe bıraktığı topa Barış'ın sert vuruşunda, meşin yuvarlak kalecide kaldı. 41. dakikada ceza sahası dışından Culio'nun yaptığı sert vuruşta, top yandan az farkla auta gitti. 45. dakikada hızlı gelişen Beypazarı Şekerspor atağında Hüseyin ceza sahasına girerken, kademeye giren Servet tehlikeyi uzaklaştırdı. Karşılaşmanın ilk yarısını Beypazarı Şekerspor 1-0 önde tamamladı. Stat: Ali Sami Yen Hakemler: Deniz Çoban, Mehmet Metin, Emin Yıldırım Galatasaray: Aykut, Serkan, Gökhan (Dk. 31 Culio), Servet, Insua, Ayhan, Hakan, Aydın, Barış, Arda, Pino Beypazarı Şekerspor: Önder, Erhan, Ali, Serkan Pala, Serkan Tanrıseven, Özgür, Caner, Salih, Hüseyin, Selahattin, Coşkun   Gol: Dk. 23 Caner (Beypazarı Şekerspor) Sarı Kartlar: Dk. 27 Özgür (Beypazarı Şekerspor)

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